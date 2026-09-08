Le message du PM Al Aminou Lo à Ousmane Sonko

​Face aux députés pour prononcer sa Déclaration de politique générale, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a voulu d’emblée s’adresser à son prédécesseur devenu président de l’Assemblée nationale.

​« Monsieur le Président Ousmane Sonko, vous me permettez de m’adresser un instant à vous et de me souvenir de nouveau de ce jour du mardi 2 avril 2024, à l’heure de la coupure d’une journée de jeûne. Cette journée où je répondais à l’appel de ma nation pour une consultation à un poste ministériel, pendant que j’occupais depuis 61 jours le prestigieux poste de Secrétaire général de la BCEAO, soit le premier fonctionnaire dans l’ordre hiérarchique des agents du siège et des établissements membres de la banque centrale, le 4ᵉ en rang protocolaire après le gouverneur et les deux vice-gouverneurs de cette institution », s’est-il remémoré.

​À l’en croire, cette consultation s’est terminée par sa phrase suivante au moment de quitter celui qui allait devenir le 5ᵉ Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et Ousmane Sonko : « Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, si vous ne trouvez pas meilleur que moi au poste de Secrétaire général du Gouvernement, je suis prêt pour le sacerdoce à vos côtés en patriote ».

​Ainsi, il argue dans son propos repris par Seneweb : « À vos côtés, d’avril 2024 à avril 2025, comme ministre Secrétaire général du Gouvernement, je sais, de première main, quelle charge vous avez portée et quels chantiers vous avez ouverts ». L’actuel Premier ministre de souligner que le Référentiel national de transformation systémique Sénégal 2050, qui est « le socle de ma déclaration de politique générale de ce matin, est mon seul cap ».

​« La vision de ce référentiel a été inspirée par le programme électoral « Diomaye Président ». Vous l’avez fait traduire en un référentiel sous l’autorité du Chef de l’État par une équipe que j’ai coordonnée, l’équipe technique de la Primature, et fait superviser sous ma direction le démarrage de sa déclinaison en un master plan. En ma qualité de ministre d’État auprès du Chef de l’État, en charge de l’Agenda Sénégal 2050, du 30 avril 2024 au 24 mai 2024, j’ai assuré la finalisation du master plan et la structuration du pilotage stratégique du référentiel », a-t-il précisé.

​Avant de poursuivre : « Et je me rappellerai toujours la phrase que vous avez prononcée quand vous avez décidé finalement, vous et le Président, de me laisser partir à la Présidence pour m’occuper du référentiel. Vous m’aviez dit : « Vous servirez de pont dans le cadre de l’agenda entre la Présidence et la Primature. » »

​À l’endroit des députés, le PM laissera entendre : « Je n’ai pas l’ambition de dévoyer quoi que ce soit dans la mise en œuvre des orientations de la vision d’un Sénégal souverain, juste et prospère, ancré dans des valeurs fortes. Le cap sera maintenu avec un changement de méthode inspiré de ma longue carrière professionnelle ».

​« Cette méthode, avance-t-il, Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, que j’ai mise à bon service en ma qualité de Secrétaire général du Gouvernement, et que vous avez louée — je vous en remercie fortement —, dans vos premiers mots de Président de cette auguste institution, vous m’avez qualifié de compétent, d’acharné dans le travail, rigoureux et dévoué. Oui, je suis dévoué. Je suis toujours dévoué à celui qui m’a fait confiance et qui me fait confiance, mais je suis surtout dévoué au peuple sénégalais et aux intérêts du peuple sénégalais ».

​Au finish, Al Aminou Lo fait noter qu’il y a du reste, dans l’image que nous offrons ce jour, quelque chose qui honore notre démocratie. « Un chef de gouvernement présent devant son prédécesseur devenu premier des députés pour une déclaration de politique générale, c’est bien cela ».