Le « milliardaire » insolent et arrogant qui risque de « tuer » Macky Sall

Les législatives se préparent à pas de géant. Mais à la veille des élections du 31 juillet 2022, tous les prix flambent. Et du côté politique, Benno Bokk Yakaar du président Macky, doit surveiller les dangers publics qui se trouvent au sein de cette coalition. Parmi eux, quelqu’un fait la une des journaux ces derniers jours. Il est au cœur d’une rocambolesque affaire qui risque de le faire couler. Mais il risque aussi de créer de nombreux problèmes à ses camarades de partis qui ne veulent pas perdre leur majorité à l’Assemblée nationale.

Désormais, il sera difficile de faire croire aux sénégalais que ce pays fait partie des pays les plus pauvres. En effet, certains commis de l’État se baladent avec des millions en poche et d’autres ont transformé leurs maisons en banques. Farba Ngom fait, sans doute, partie de cette catégorie. Le griot du président Macky est au cœur de l’actualité. Il serait victime d’un vol. On lui aurait dérobé 890 millions de FCFA. Son présumé voleur n’est personne d’autres que son chauffeur qui fait aussi office de garde du corps.

Arrêté, le chauffeur qui ne percevait que 60.000 F CFA par mois selon ses dires, est passé aux aveux. Selon Source A, il a révélé aux enquêteurs que son patron gardait dans l’une de ses chambres de fortes sommes d’argent. Il ne lui restait plus qu’à s’introduire dans la pièce bourrée de sacs remplis d’argent pour se servir. Et l’homme n’aurait dérobé que la somme de 300 millions F CFA au lieu de 890 millions relayés par la presse. Mais cela importe peu. Car il a « condamné » le député sans le savoir.

Ce n’est pas une première que de fortes sommes d’argent sont dérobées à Farba Ngom. En 2021, c’était le même scénario. Ce qui pousse les Sénégalais à se poser des questions sur l’origine de la fortune du « milliardaire ». En attendant d’en savoir quelque chose, cet homme est devenu un boulet traîné par Macky Sall. Désormais, beaucoup le voient comme un « griot » que le locataire du Palais entretient gracieusement. Une mauvaise publicité au moment où dans ce pays tous les signaux sont au rouge.

Au moment où l’école sénégalaise traverse une crise sans précédent qui inquiète gravement les parents, au moment où la hausse des prix des denrées achève les « gorgorlous » (débrouillards) sénégalais, au moment où le secteur de la santé agonise, une seule personne se permet ce niveau de vie d’une extrême arrogance. C’est à cause des comportements de ces genres de députés, de ministres et DG que certains Sénégalais ne voient pas les efforts du chef de l’État sur le quotidien de la population.

Et si Macky Sall n’arrive pas à rationaliser ses hommes, il risque d’avoir une grosse surprise au soir du 31 juillet. Des consignes de votes ne peuvent sauver un président de la colère des populations. Le plus dommage dans cette histoire, est que Farba Ngom est le « super héros » chargé de discuter avec les frustrés de Benno Bokk Yakaar. Quelle incohérence ! Avec de telle personne, que Macky ne soit pas surpris le jour où il perdra sa majorité. Car « ventre vide n’a point d’oreille. »

On n’est plus au stade où Farba doit rendre compte. C’est au tour des institutions judiciaires, des corps de contrôles d’éclairer la lanterne des Sénégalais. Macky Sall himself devrait refuser que son parti ne devienne le refuge de tous les dangers ambulants de la République. La nouvelle Assemblée doit avoir de la hauteur. Car les Sénégalais ne veulent plus de députés trafiquants de passeports, de députés faussaires, de députés violeurs ou des députés qui cachent des fortunes dans leur maison au moment où la population souffre.

Le cas Farba Ngom est devenu grave et mérite d’être réglé. Macky Sall ne devrait plus fermer les yeux sur les dérives de ses hommes. Tout comme avec Abdoulaye Diouf Sarr, il est impératif qu’il arrête les « fous » de la République s’il ne veut pas se faire éjecter par des Sénégalais tenaillés par la cherté des prix, l’insécurité et le problème des hôpitaux.

