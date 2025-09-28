Le ministère de la Culture s’active pour résoudre la crise sociale à l’Hôtel Radisson de Diamniadio

Le ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme suit de très près la situation sociale tendue qui prévaut à l’Hôtel Radisson de Diamniadio, secoué depuis plusieurs semaines par une grève du personnel.

Dès sa prise de fonction, le ministre Amadou Ba a rencontré les délégués du personnel de l’établissement afin d’écouter leurs doléances. Une première réunion de prise de contact et d’échanges s’est tenue le 23 septembre dernier avec la direction de l’hôtel, suivie d’une nouvelle rencontre le 24 septembre avec les représentants du personnel pour approfondir les discussions.

Dans la foulée, le ministre a également pris attache avec les plus hautes autorités de la Société de Gestion des Infrastructures publiques dans les Pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (SOGIP-SA), ainsi qu’avec le ministère du Travail, pour suivre de près l’évolution de la crise.

Le communiqué rappelle que l’Hôtel Radisson est une propriété exclusive de l’État du Sénégal, dont la gestion a été confiée pour quinze ans au Groupe Summa. Toutefois, un différend contractuel persistant pourrait être porté devant la Chambre de Commerce internationale de Paris.

Le ministre Amadou Ba a invité l’ensemble des parties à respecter le cadre légal en matière de licenciement et de grève. Il a insisté sur la nécessité d’engager des négociations responsables et de bonne foi, sous la supervision de l’administration du Travail, afin de parvenir à des compromis durables permettant une reprise rapide des activités de l’hôtel.

Enfin, la tutelle a souligné que la préservation de l’image touristique du Sénégal et la disponibilité complète du parc hôtelier constituent une priorité absolue. Le ministère a rappelé que cette exigence est d’autant plus cruciale dans la perspective d’événements internationaux majeurs comme le Sommet sur les investissements (FII Sénégal) et les Jeux olympiques de la Jeunesse.