«L’agenda diplomatique de Macky Sall n’a rien à voir avec celui de Diomaye» (Alassane Kitane)

De ce que l’ineptocratie est aussi intellectuelle.

La surenchère d’inculpation et de diabolisation de Macky Sall pourrait bien cacher un dessein sournois et bien plus suspect que la gouvernance de Macky. Je peux comprendre que des citoyens se plaignent de certaines de ses décisions, que ses réalisations soient évaluées avec le maximum d’objectivité, que ses fautes soient établies et, au besoin, punies. Personne ne trouverait à dire sur de telles décisions. Mais aller jusqu’à refuser à Macky Sall son humanité ou ses droits les plus élémentaires, c’est de la fumisterie aggravée par une ignorance mille fois coupable.

Comment un Sénégalais peut s’autoriser la prérogative de contester le rayonnement diplomatique de Monsieur Macky Sall ? C’est quoi cette rancœur artificielle? Wàali bañée. C’est ce qu’on appelle « essayer d’être l’ennemi de A pour être dans les bonnes grâces de B ». Ce n’est pas trop glorieux ! Tant qu’une enquête légale n’a pas déterminé la culpabilité de Macky Sall, tous ceux qui l’accusent de la mort des dizaines de morts entre 2021 et 2024 sont aussi suspects que lui ou bien, ce qui est la même chose, il bénéficie comme eux de la présomption d’innocence. Arrêtez ce massacre intellectuel.

Il y a eu des confrontations entre des manifestants, dont certains étaient extrêmement violents, et des forces de l’ordre. Les images et les discours sont là. Personne ne peut opérer sous nos yeux une contrefaçon de l’expérience. Je vais vous dire maintenant la raison de cette surenchère honteuse : c’est projeter la culpabilité de son camp sur celui des vaincus. C’est complètement débile et malhonnête

« Le boucher de Dakar », « Macky l’assassin », « le criminel ». Tout ce lexique alarmiste est destiné à appliquer une règle élémentaire de la rhétorique : raisonner à partir d’une pétition de principe (Voir Schopenhauer, L’art d’avoir toujours raison). Si vous voulez la vérité, tenez votre promesse et déclarez votre disponibilité à l’institution d’une commission d’enquête internationale sur ces événements. Cette manie à jouer à la colère ou à l’indignation est un stratagème de culpabilisation de l’autre. L’agenda diplomatique de Macky Sall n’a rien à voir avec celui de Diomaye, et s’il fait de l’ombre à ce dernier, ce n’est certainement pas sa faute, mais la faute de Diomaye lui-même. S’il veut une prestance diplomatique comme celle de Macky Sall, il doit la bâtir avec sérieux au lieu de se laisser manipuler par la surenchère de haine déployée autour de lui pour en faire le prisonnier d’une engeance insignifiante.

Pour en revenir à cette critique du dynamisme diplomatique de Macky Sall, tout porte à croire que c’est une manifestation du narcissisme victimaire. C’est le profil de celui qui, narcissique par essence, se fait passer comme victime dans le but de manipuler. Le narcissisme victimaire est le trait commun des fascistes et des populistes.

Alassane K. KITANE