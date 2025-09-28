Le parti ADAE/J salue le discours historique du président Diomaye à la tribune des nations unies

Au nom de l »Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene, j’adresse mes plus chaleureuses félicitations au Président de la République son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye pour son grand discours historique tenu à la Tribune des Nations Unies.

L’ allocution du Président de la République a été forte et son message teinté de vérité a aussi été très clair.

En réaffirmant la position constante du Sénégal sur les conflit Israëlo-palestiniens qui est de mettre fin à l’occupation, d’instaurer un cessez-le-feu immédiat, de garantir l’acheminement de l’aide humanitaire et de concrétiser la solution à deux États, seule voie vers une paix, une justice et une sécurité durable;

En réaffirmant l’engagement constant du Sénégal à faire avancer l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes et des filles;

En engageant la lutte contre les violences et discriminations sur les femmes ;

en plaçant les jeunes et les femmes au cœur de son projet de société, la Vision Sénégal 2050, comme piliers de la stabilité et moteurs de la prospérité durable ; et en incitant à la préparation des générations futures à vivre dans un monde plus juste, plus égalitaire et plus harmonieux, le Président Bassirou Diomaye Faye a honoré notre pays et notre continent pour ce discours historique qui est un grand succès sur la scène internationale.

Me Diaraf SOW Président national du parti ADAE/J