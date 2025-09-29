Son fils au cœur de la reddition des comptes…Le «chef de l’opposition» au front

L’ancien Premier ministre et figure de proue de l’opposition, Amadou Ba, a mis fin à une période de silence prolongé qui a suivi son échec à la dernière élection présidentielle. Cette sortie du bois, loin d’être un geste politique planifié, est une réponse directe et catégorique à la mise sous mandat de dépôt de son fils, Ibrahima Ba, de son chauffeur et de Saliou Sylla, dans le cadre d’une enquête pour blanchiment de capitaux présumé.

Jusqu’à la publication du communiqué par son mouvement, la Nouvelle Responsabilité (NR), la stratégie de l’ancien candidat de la coalition au pouvoir (BBY) était celle d’une sagesse affichée et d’une distance tactique face aux attaques virulentes de l’opposition contre le nouveau régime. Tandis que d’autres personnalités dénonçaient un « recul démocratique », Amadou Ba semblait privilégier une posture de leader d’État en retrait, cultivant une image de modération et de dialogue.

Le communiqué de la NR, daté du 29 septembre, marque un tournant net. Il condamne « avec la dernière énergie » les harcèlements et les arrestations injustes, visant nommément l’État du Sénégal et le régime PASTEF. L’ancien Premier ministre, par l’intermédiaire de son parti, dénonce l’incarcération de son fils comme un acte relevant de « manœuvres politiques sournoises » plutôt que d’un « réel contentieux judiciaire ».

L’enquête du Pool judiciaire financier porte sur des flux financiers jugés douteux, totalisant 5,557 milliards de FCFA, impliquant une Société civile immobilière (SCI) montée avec Amadou Sall, le fils de l’ancien président. En dépit de ces lourdes charges, le communiqué s’empresse de souligner qu’Ibrahima Ba « n’a jamais travaillé dans une entité étatique et n’a jamais bénéficié d’un contrat avec une structure publique », suggérant une instrumentalisation du système judiciaire.

Selon l’analyse de la NR, l’opinion publique serait « justement persuadée : au-dessus du fils, c’est le père qui est visé, pour des raisons exclusivement politiques. » Cette assertion transforme l’affaire judiciaire en un règlement de comptes dirigé contre Amadou Ba, qui, malgré sa défaite, reste une figure centrale de l’opposition et un potentiel challenger pour les prochaines échéances.

La prise de parole d’Amadou Ba, bien que faite par le biais de son comité d’initiatives, intervient à un moment où plusieurs figures de l’ancien régime ou de l’opposition sont visées par la justice. En exigeant la « libération sans conditions et sans délais de tous les détenus politiques », la NR élargit le combat personnel à une cause démocratique plus large, cherchant à se positionner comme le défenseur de l’État de droit face à ce qu’elle perçoit comme une « répression ».

Ce réalignement sur une posture d’opposition frontale met fin à la période d’observation et de retenue qu’avait adoptée Amadou Ba. La nécessité de défendre l’honneur familial et l’intégrité de son fils l’a contraint à s’impliquer directement dans le débat politique et judiciaire, alors qu’il jouait jusque-là la carte de l’homme providentiel, au-dessus de la mêlée.

En interpellant la communauté internationale et les partenaires au développement, la Nouvelle Responsabilité souligne les « atteintes graves contre la démocratie et l’État de droit au Sénégal », citant notamment les chartes internationales des droits de l’Homme. Il s’agit d’une manœuvre visant à internationaliser l’enjeu et à exercer une pression maximale sur le gouvernement.

Mais du côté de Pastef, cette sortie n’est rien d’autre qu’une manière de cacher la réalité. Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à croire qu’Amadou Ba et son parti son en train de noyer la réalité. Pour d’autres, si l’ancien premier ministre a pris la parole, c’est parce qu’il a peur d’être le prochain sur la liste.

Quoiqu’il en soit, le silence est rompu. Amadou Ba revient au cœur de l’arène politique, non pas par choix de timing, mais par contrainte de l’actualité judiciaire. Son retour au combat, déclenché par l’épreuve de son fils, promet une intensification des tensions entre l’opposition et le régime en place, le duel judiciaire se doublant désormais d’un bras de fer politique.

