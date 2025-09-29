Un enfant de 10 ans affamé, fouetté et séquestré dans une cave

Un couple a comparu cette semaine devant le tribunal correctionnel de Poitiers pour des faits de maltraitances sur les enfants.

Un signalement de maltraitances avait été effectué en 2021 envers cette famille de Vivonne, dans la Vienne.

Une enquête avait été ouverte. Les gendarmes avaient constaté que les volets de la maison étaient fermés jour et nuit, et que les enfants n’allaient plus à l’école.

Lorsque les secours avaient pris en charge les enfants, le fils aîné, âgé à l’époque de 10 ans, était en état de maigreur extrême parce que ses parents le privaient de nourriture.

Il avait raconté avoir été enfermé dans une cave, dans le froid, sans nourriture et frappé à coups de câble par sa mère.

Depuis les enfants ont été confiés à une famille d’accueil. Le fils aîné a repris 11 kg en deux mois.

A la barre, la mère, âgée de 38 ans, a nié les faits. Son compagnon a dénoncé un complot des services sociaux et de la justice.

Les deux prévenus ont été condamnés jeudi à deux ans de prison ferme.

Source : F D