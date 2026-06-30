Le ministère des transports dément une fausse annonce sur l’installation de radars autoroutiers

Le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens (MITTA) a formellement démenti une affiche largement relayée sur les réseaux sociaux annonçant l’entrée en vigueur d’un système de contrôle radar sur les autoroutes, accompagné de sanctions telles que le retrait du permis de conduire, des amendes et des gardes à vue en cas de dépassement de la vitesse de 110 km/h.

Dans un communiqué, le département ministériel précise que ce document ne provient ni de ses services ni des autorités chargées du contrôle routier. Il souligne que les informations qui y figurent sont dépourvues de toute valeur officielle et ne reposent sur aucun texte réglementaire actuellement applicable.

Le ministère insiste notamment sur le fait que les limitations de vitesse, les montants des amendes ainsi que les sanctions mentionnées dans cette publication ne peuvent en aucun cas être opposés aux usagers de la route.

Face à la propagation de cette fausse information, le MITTA invite les citoyens à faire preuve de prudence et à vérifier systématiquement l’origine des contenus diffusés sur les plateformes numériques. Il rappelle que seules les annonces publiées via ses canaux officiels constituent une source fiable.

Le ministère confirme toutefois qu’un projet de mise en place d’un système automatisé de contrôle de la circulation est bel et bien en préparation. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie nationale visant à renforcer la sécurité routière et à réduire les accidents sur les axes routiers.

Selon le communiqué, les aspects techniques, juridiques et opérationnels du dispositif sont encore en cours d’élaboration. Une fois toutes les conditions réunies, les autorités assureront une communication officielle et mèneront une campagne de sensibilisation afin d’informer les automobilistes avant le lancement effectif du système.

En attendant, le MITTA réaffirme son engagement en faveur de la sécurité routière et exhorte l’ensemble des conducteurs à respecter scrupuleusement les dispositions du Code de la route.