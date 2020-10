Le ministre Dame décaisse 500 millions Fcfa pour les…

PLAN DE RÉSILIENCE…aux établissements privés de la formation professionnelle, Dame Diop décaisse 500 millions de francs

Le Ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de l’Artisanat a présidé la cérémonie de remise symbolique de chèque aux différents déclarants des 256 établissements privés de formation professionnelle et technique pour un montant total égal à 500 millions de francs CFA. Selon Monsieur Dame DIOP les 150 millions de la somme globale sont répartis de manière équitable et le reste, proportionnellement d’après les critères transparents.

Entre autres critères, les établissements privés reconnus au nombre de sept (07), les établissements privés autorisés au nombre de cent vingt-cinq 125 et les établissements privés provisoirement autorisés qui sont de cent vingt-quatre (124). Il y a également comme critère déterminant les établissements privés ayant présenté leurs candidats aux examens d’État et ayant obtenu des résultats satisfaisants. Les bénéficiaires ont salué cette belle initiative du Chef de l’État Macky SALL qui vient de les appuyer suite aux difficultés vécues à cause de la pandémie du coronavirus.

À l’unanimité, tous les déclarants responsables des établissements privés bénéficiaires ont remercié leur Ministre de tutelle qui n’a ménagé aucun effort pour diligenter les processus liés à cet appui qu’ils jugent consistant.

Avant de finir le Ministre Dame DIOP leur a promis d’aller dans le sens de la redynamisation des cadres de concertation pour un dialogue permanent des acteurs du secteur au bénéfice des apprenants. Les programmes enseignés dans les écoles privées de la FPT aussi seront étudiés pour être en conformité avec le besoin du marché de travail au Sénégal.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn