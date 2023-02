Le ministre Yankhoba Diattara chez…Sadio Mané (images)

Le Ministre des Sports Yankhoba Diatara a rendu visite à l’international sénégalais Sadio Mané à Munich en terre allemande.

» Je suis venu transmettre à nouveau les messages d’encouragement du peuple sénégalais à l’endroit de notre compatriote, notée champion Sadio Mané. Comme vous le savez tous, il a été victime d’une blessure qui l’avait un peu éloigné des terrains de football. Son absence à la coupe du monde a été un traumatisme pour l’ensemble du peuple sénégalais mais également pour les sportifs du monde entier » a déclaré le ministre des Sports, Yankhoba Diattara.

Le chef de l’état n’a cessé de formuler des prières et être en communion avec les sénégalais pour qu’il retrouve la plénitude de ses capacités. Aujourd’hui Dieu merci, nous retrouvons Sadio en pleine forme prêt à reprendre la compétition. C’est pour dire simple la joie que nous avons voulu partager avec lui u non du peuple sénégalais mais également lui renouveler toute l’estime et l’affection du chef de l’état à l’endroit de Sadio Mané qui est une référence, un symbole pour la jeunesse sénégalaise et africaines. Ces avec beaucoup de fierté et de joie que nous le retrouvons aujourd’hui ici à Munich dans son club.

Poussant son argumentaire plus loin, Yankhoba Diattara de dire » Nous lui disons également que le peuple sénégalais l’attend comme d’habitude avec beaucoup de plaisirs et d’impatience.

« Nous souhaitons naturellement qu’il retrouve la compétition ici en Allemagne mais aussi en équipe nationale. Nous avons bon espoir que bientôt il sera des nôtres à Dakar pour retrouver ses camarades et continuer à défendre les couleurs du Sénégal » a dit Yankhoba Diattara avant d’ajouter.

« On est plus que rassuré. On est même ému de retrouver Sadio en pleine forme. Je dis que ce sont les prières des 17 millions de sénégalais pour que Sadio puiss retrouver la plénitude de ses capacités. Dieu merci tous les vœux et prières ont été exaucés. Nous sommes très heureux de le retrouver donc le reste ce sont naturellement le défis qui nous attendent. Le Sénégal est très attendu sur la scène internationale ». précise le ministre Yankhoba Diattara

« A la coupe du monde, au Qatar, l’ambassadeur me disait avant e début de la compétition que tous les ambassadeurs africains lui disaient que les espoir ms étaient portés sur Sadio Mané e l’équipe nationale. Dieu a fait malheureusement qu’il n’a pas pu participer mais il l’a fait par ses prières, ses conseils, son engagement patriotique aux côtés de ses camarades d l’équipe nationale. On a eu une participation honorable mais le défi qui nous attend c’est de défendre notre titre en Côte d’Ivoire. Lui-même ne cesse de me le rappeler et nous demande les dispositions qui sont prises pour préparer ce grand rendez-vous africain ». soutient le ministre Yankhoba Diattara avant de conclure

« Nous comptons sur lui, on engagement Patriotique mais aussi son leadership qu’il ne cesse de développer au sein l’équipe, qu’il sache que le chef de l’Etat et l’ensemble du gouvernement sont attentifs et mobilisés avec la FSF derrière l’équipe nationale pour que nous puissions continuer de trotter comme champion et roi au toit de l’Afrique ».

Voici les images