Parti Socialiste : l’IRAS exige la tenue d’un congrès extraordinaire

Ces 11 et 12 février 2023 marquent la Relance du parti socialiste sénégalais.

L’Initiative de Réflexions et d’Actions Socialistes (IRAS) reprend le bâton de l’immense berger Léopold Sédar Senghor qui conduisit le Sénégal à l’indépendance, bâtit l’état de droit, la démocratie et fonda le parti socialiste.

Cet idéal entretenu, consolidé et légué par feu Ousmane Tanor Dieng, plus que jamais d’actualité, est aujourd’hui menacé de disparition à cause des mauvais choix imposés par une direction léthargique, laxiste et sans ambition dans une coalition sans âme et en déclin assuré.

Face au renoncement à l’identité, à l’idéal et aux valeurs socialistes de justice, de démocratie, de droit et de liberté, l’IRAS exige :

1-la tenue sans délai d’un congrès extraordinaire pour changer de cap , de capitaine et d’équipage (SEN et BP ) ;

2-le retrait pur et simple du parti socialiste de la coalition BBY devenue dangereuse pour les fondamentaux de la cohésion nationale et de la marche vers le développement durable ;

3-l’abandon du projet de violation de l’article 27 de la constitution qui interdit tout exercice de plus de deux mandats présidentiels consécutifs pouvant mettre en péril les fondamentaux de notre démocratie et de notre état de droit.

En effet, dans un pays où le peuple patauge depuis une décennie dans des eaux pluviales stagnantes, nauséabondes sans espoir d’une éducation qualitative, d’une santé véritable, d’une sécurité assurée et d’une fin de l’endémique paupérisation, le parti socialiste doit demeurer une force d’alerte et de proposition d’alternatives qui respectera les libertés individuelles et collectives.

L’IRAS refuse que le parti socialiste continue à cautionner les nombreux scandales politiques, financiers et fonciers qui irritent le peuple, amadouent la justice et ternissent l’image de la démocratie sénégalaise.

Nous sommes les témoins oculaires de la régression sécuritaire, économique et démocratique que le sénégalais dans notre pays, jadis havre de paix et référence culturelle, vit dans et avec la peur du lendemain.

Les journalistes sont embastillés, menacés, les opposants sont interdits d’activités pendant que le coude reste toujours et fermement posé sur des dossiers scandaleux.

La justice est assujettie et les faussaires sont promus.

Évidemment, l’IRAS dénonce sans tremblement ni faiblesse toute soumission, toute complaisance, toute compromission et toute complicité du parti socialiste face aux opérations de déconstruction massive de nos valeurs et de nos repères.

Ainsi, L’IRAS, avec solennité, invite tous les militants de l’intérieur et de nos vaillantes diasporas, à faire preuve d’engagement, de détermination et de courage pour présenter un candidat issu des rangs socialistes à l’élection présidentielle de 2024 pour mettre un terme à l’absence du bulletin vert dans les urnes depuis 2012.

A cette fin, l’IRAS milite pour la démission de la Secrétaire Générale Intérimaire du Parti Socialiste Sénégalais pour un autre destin autour des valeurs incarnées.

Le secrétariat exécutif national, le comité des sages, toutes les unions régionales, et les mouvements de genre seront supprimés car le centralisme est révolu.

Le Réseau des Universitaires et Vision Socialiste seront de facto sous la direction de l’école du parti qui deviendra l’école du citoyen pour donner un souffle nouveau et dynamique à ce que Leopold Sédar Senghor et Ousmane Tanor Dieng nous ont laissé comme héritage.

Notre état, notre nation, notre démocratie, nos institutions, notre économie affichent aujourd’hui un grand besoin de changement de comportement ou d’attitude par la relance de notre éducation, de notre santé, de notre perception de la sécurité et de notre environnement.

En effet la relance de notre éducation nationale sera effective par la construction d’infrastructures suffisantes, décentralisées et la motivation du personnel enseignant et apprenant.

La relance de la santé par :

-la construction dans chaque département d’un CHU, d’un centre de santé dans chaque capitale communale et d’un poste de santé dans les villages de plus de cinq mille habitants.

-La relance de la sécurité par la construction d’un commissariat de police et d’une caserne de sapeurs-pompiers dans chaque chef-lieu de commune, d’une brigade de gendarmerie dans tous les gros villages frontaliers pour faire face au terrorisme qui menace notre stabilité.

-La relance de notre environnement institutionnel (rédaction d’une nouvelle constitution conformément à notre identité, à notre histoire et à nos valeurs), politique par la mise en place des pouvoirs équilibrés et une justice indépendante dans son fonctionnement et économique par la lutte contre la pauvreté endémique.

Ce chantier est possible. Il suffit d’y croire.

Birahim Camara

Parti Socialiste

IRAS