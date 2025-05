Le parti «ETIC» prendra aussi part au dialogue

Le parti Ensemble pour le Travail, l’Intégrité et la Citoyenneté (ETIC) a pris la décision de participer au Dialogue national du 28 mai 2025 consacré à notre système politique.

Cette décision résulte d’une réflexion approfondie, en parfaite cohérence avec les principes fondateurs de notre parti et notre engagement constant en faveur d’une gouvernance éthique, inclusive et responsable.

Notre participation est motivée par les considérations suivantes :

1. La fidélité à notre vision d’une démocratie de concertation : Depuis sa création, ETIC œuvre pour la concorde nationale et le dépassement des clivages partisans, chaque fois qu’il s’agit de questions touchant à l’intérêt supérieur de la Nation, au renforcement de la démocratie et de l’État de droit.

2. La cohérence avec nos engagements antérieurs : Lors du Dialogue national sur la justice, en 2024, notre parti, bien que non invité, avait pris l’initiative de faire parvenir sa contribution via la plateforme citoyenne.

3. La volonté de défendre une idée essentielle de notre vision politique : la participation citoyenne comme pilier de la démocratie.

Cette année, le ministère de l’Intérieur nous a transmis le projet de termes de référence en vue d’y apporter nos amendements et propositions. Nous saluons cette démarche inclusive en amont, car il est essentiel que les parties prenantes soient associées à toutes les étapes du processus de dialogue.

Dans cet esprit, notre parti a proposé l’institutionnalisation de la participation citoyenne comme principe à valeur constitutionnelle. Il nous paraît indispensable d’introduire dans la Constitution – ou à tout le moins dans la loi – l’obligation de consultation et de co-élaboration des politiques publiques avec les citoyens et les acteurs de la société civile.

Une telle reconnaissance formelle favoriserait une gouvernance plus transparente, plus inclusive et davantage fondée sur le consentement éclairé des populations. Elle contribuerait également à rapprocher l’action publique des attentes concrètes des citoyens, en instaurant une culture du dialogue permanent et constructif.

Toutefois, nous appelons solennellement les autorités à placer l’intérêt supérieur de la Nation au-dessus de toute considération politique ou partisane. C’est là le seul gage d’un dialogue sincère et constructif. Il ne saurait s’agir d’un simple exercice de façade.

Il est d’ailleurs regrettable de constater que, jusqu’à présent, aucune des réformes issues de la concertation nationale sur la justice, tenue l’année dernière, n’a été mise en œuvre. Le peuple sénégalais, mûr et exigeant, attend des propositions fortes et des actes concrets pour consolider durablement notre démocratie.

