Le Parti socialiste alerte sur une “dérive dangereuse” et appelle à un sursaut national

Le Parti socialiste (PS), par la voix de son porte-parole et secrétaire national à la communication, Abdoulaye Vilane, a adressé un appel solennel à la classe politique et aux institutions pour un retour urgent à la stabilité et aux priorités du pays. Dans un communiqué rendu public, la formation historique dit constater “une dérive politique, sociale, économique et institutionnelle” qu’elle juge préoccupante pour l’avenir du Sénégal.

Le PS dénonce une rupture croissante entre les réalités du quotidien et les choix du pouvoir. Selon le parti, les Sénégalais subissent de plein fouet une explosion du coût de la vie : hausse des tarifs de l’électricité et des carburants, renchérissement des produits alimentaires, et annonce de nouvelles taxes dans le projet de loi de finances 2026.

La formation pointe également la controverse autour de la prétendue “dette cachée”, estimant qu’elle a fragilisé la crédibilité financière du pays et semé le doute auprès des partenaires internationaux.

À cela s’ajoute, selon le communiqué, une “dualité paralysante” entre la Présidence et la Primature, alimentée par des rivalités internes qui “n’enrichissent personne mais appauvrissent tout le pays”.

Pour le Parti socialiste, la priorité doit être immédiate : « L’urgence est 2025, pas 2029 : manger, se soigner, se loger, travailler, vivre ». Le PS appelle ainsi à recentrer l’action publique sur les besoins essentiels des populations et à rétablir un climat politique apaisé.