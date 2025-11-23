Pape Sarr répond à Alioune Tine

Dans un texte récemment diffusé, Pape Sarr, Duc de Diapal, exprime de vives réserves quant aux positions d’Alioune Tine, fondateur d’Africa Djom Center, au sujet de la situation politique actuelle au Sénégal. Selon lui, certaines prises de position de l’acteur de la société civile, notamment celles liées à la question de l’éligibilité du Premier ministre Ousmane Sonko à la présidentielle de 2029, interrogent sur la place et le rôle que doit jouer une structure de médiation dans l’espace public.

Pape Sarr estime que les interventions d’Alioune Tine, perçu comme un médiateur influent, prennent une dimension politique susceptible d’alimenter les tensions dans un contexte déjà marqué par des divisions internes au sein de la majorité. Depuis le meeting de Téra et les épisodes politiques qui ont suivi, plusieurs observateurs soulignent en effet un climat de crispation alimenté par des divergences entre les principaux responsables de la coalition au pouvoir.

L’auteur du texte souligne également les difficultés économiques et sociales auxquelles les populations sont confrontées, estimant que les débats politiques polarisés détournent l’attention des priorités urgentes du pays. Il critique par ailleurs ce qu’il considère comme une influence excessive de certaines organisations ou personnalités de la société civile dans les discussions autour de la stabilité institutionnelle.

Concernant la question de l’éligibilité d’Ousmane Sonko en 2029, Pape Sarr rappelle que seul le Conseil constitutionnel est habilité à statuer. Il insiste sur le fait que les décisions judiciaires rendues doivent être examinées dans un cadre exclusivement juridique, à l’abri des pressions politiques ou médiatiques.

Il note également que des acteurs de la diaspora sénégalaise ont récemment interpellé des organisations internationales pour signaler ce qu’ils perçoivent comme des prises de position partisanes dans le débat national. Pour lui, cela illustre la nécessité d’un environnement de médiation plus impartial, respectueux des institutions et du processus démocratique.

Dans un paysage politique en recomposition, marqué par des tensions internes, des alliances mouvantes et une population préoccupée par la situation économique, Pape Sarr appelle à un sursaut citoyen. Il estime qu’il est essentiel de préserver la stabilité démocratique, de renforcer les institutions et de favoriser un dialogue politique apaisé.