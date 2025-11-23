Pour une politique de rassemblement, la mission de Mme Mimi Touré mérite respect ! (Par Mamadou Biguine Gueye)

Depuis la nomination d’Aminata Touré à la tête du processus de restructuration de la coalition « Diomaye Président », un climat de crispation s’est installé dans une partie du camp patriotique. Certains responsables et militants de l’aile dure du Pastef se sont illustrés ces derniers jours par des attaques répétées contre l’ancienne Première ministre, comme si la confiance que le chef de l’État lui a accordée constituait une trahison plutôt qu’un choix politique stratégique.

Pourtant, cette crispation contraste nettement avec la ligne constante affichée par le président Bassirou Diomaye Faye. Dès son accession au pouvoir, il a réaffirmé sa volonté d’élargir les bases politiques du gouvernement, de pacifier l’espace public, de réconcilier les Sénégalais et d’attirer les investisseurs indispensables à une relance économique durable. Sa logique est claire : bâtir un cadre institutionnel stable et inclusif pour remettre le Sénégal sur les rails du développement.

À l’inverse, certaines prises de position d’Ousmane Sonko — souvent formulées dans une logique de confrontation ou de règlement de comptes politiques, semblent s’éloigner de cette stratégie d’apaisement. Si beaucoup de Sénégalais reconnaissent le rôle déterminant qu’il a joué dans la mobilisation citoyenne, il n’en reste pas moins que les déclarations intempestives contre les institutions de la République et les institutions financières internationales alimentent régulièrement un climat de tension, voire de suspicion.

Dans un contexte géopolitique et géostratégique aussi complexe que celui de l’Afrique de l’Ouest, il est essentiel pour le Sénégal de maintenir une ligne de gouvernance cohérente, crédible et rassurante. Le président de la République semble l’avoir bien compris : il s’agit non seulement de mener la reddition des comptes avec rigueur et dans le respect de la présomption d’innocence, mais aussi d’avancer vers une refondation collective, loin des querelles internes.

C’est dans cette dynamique que s’inscrit la mission confiée à Aminata Touré. Son expérience, sa compétence et sa rigueur sont connues et reconnues, y compris par ses adversaires les plus farouches. Son parcours, forgé à la fois dans l’appareil d’État, dans la diplomatie et dans la société civile, fait d’elle une personnalité apte à organiser, structurer et renforcer une coalition politique. Et son silence face aux attaques dont elle fait l’objet n’est pas faiblesse : c’est une marque de hauteur, une manière de rappeler que ce sont les actes et non les invectives qui écrivent durablement l’histoire.

Il est temps que ceux qui multiplient les provocations à son égard comprennent que l’intérêt supérieur de la nation commande le respect des choix présidentiels, surtout lorsqu’ils s’inscrivent dans une logique d’ouverture et de consolidation institutionnelle. S’acharner contre Mimi Touré, ce n’est pas défendre un camp : c’est prendre le risque d’affaiblir la cohésion nécessaire pour accompagner les transformations que le pays attend.

L’heure est donc à la responsabilité. À la maturité. À l’unité.

Et dans cette perspective, Aminata Touré a un rôle à jouer; un rôle qu’elle assume déjà avec discrétion, détermination et sens de l’État.

Mamadou Biguine Gueye

Journaliste écrivain.