Le Phenix Socialiste renaît toujours de ses cendres (Par Doudou Diouf)

Le (P)henix (S)ocialiste renaît toujours de ses cendres

Chers camarades socialistes,

Au moment où le Pays est entrain de vivre des heures, on ne peut plus difficiles, nous socialistes, sommes entrain de nous concerter et de mettre en place un nouvel élan pour notre parti. Cette démarche traduit notre engagement militant, notre patriotisme légendaire avéré, notre sens de la responsabilité et la connaissance de l’Histoire Politique de ce Pays qu’est le Sénégal.

OUI! Nous nous devons de nous mettre en ordre de bataille pour être l’alternative la plus que sérieuse à ce régime Pastef ( Parti de l’abrutissement systématique, thénardier érudit dans la félonie) à la dérive.

OUI, fort de notre histoire, de notre présent, et en espérance pour notre futur, nous sommes en mesure de proposer une vie meilleure au peuple Sénégalais et qui ne sera reportée à 2050.

C’est lieu de rendre hommage à tous les Présidents qui ont dirigé le Sénégal des indépendances jusqu’au 24 Mars 2024 Nous ne sommes pas de ceux qui auraient souhaité les fusiller. Du Président-Poète Senghor, Héros des indépendances et de l’Affirmation de l’identité culturelle noire, chantre de la Négritude, du Panafricanisme et du Socialisme Africain, en passant par la rigueur dans la gestion des Affaires de l’Etat, incarnée par le Président-Administrateur Abdou Diouf;

Le Passage du Pape du Sopi et non moins acteur des indépendances, à la tête de l’Etat du Sénégal fut des plus bouleversants, dans la créativité et la volonté d’avancer. Le Président Abdoulaye Wade a été durant son magistère, inventif, créatif, proactif, en dépit de certaines dérives.

Le Président Macky Sall, le propulseur, malgré tous les griefs qu’on pourrait imputer à son régime, a projeté, avec sa maestria, le Sénégal dans les rampes de l’émergence. Aujourd’hui, il y a un RER et un tram pour se déplacer en Région Parisienne, à Dakar, il y a un TER pour se déplacer en 30 mins de la banlieue à la ville et un bus rapide transit. Ceci n’est qu’un indicateur parmi tant d’autres.

Il a gardé l’Etat et la république debout quand certains ont voulu les vitrifier à cause de leur appétence du pouvoir et de leur volonté de jouir de ses privilèges indus, à satiété, et sans entrave. Vaille que vaille.

C’est aussi lieu de rendre un vibrant hommage aux « Tirailleurs Sénégalais » pour leur bravoure et leur courage au combat durant les 02 guerres mondiales. En realité, ils ne « tiraient pas ailleurs » mais bien contre les ennemis de Liberté. Ils ont combattu le régime populiste, nazi, antisémite, negrophobe ; lors de la 2ème guerre que feu le President-poete Senghor a illustré et sublimé dans son recueil de poèmes « Hosties noires ». Leur apport dans l’émancipation et l’indépendance des colonies Françaises d’Afrique est reconnu et ne saurait être quantifié au rabais.

Au bout de 10 mois, le régime en place n’est capable que de convoquer les opposants, les emprisonner, bâillonner la presse et les esprits libres et instrumentaliser une certaine Justice, à sa solde pour déposséder de leurs mandats certains membres de l’opposition, élus pourtant dans des élections à suffrage universel direct. Ce qui n’est rien d’autre que le braquage par ce régime autocrate du suffrage et de la volonté des Sénégalais.

Au moment où les Sénégalais sont dans l’effroi des images de jeunes sénégalais arpentant les leurs d’un bureau pour l’ immigration en Espagne, dans le désarroi avec la cherté et la dureté, disons la précarité de la vie, les tenants du pouvoir sont dans l’opulence subite, l’ arrogance en bandoulière et la manipulation comme cheval de Troie.

Le Sénégal n’est pas un joujou, le Sénégal est un Pays.

» Ôte toi de là que je m’y mette » est leur seul leitmotiv, et « accéder à la richesse » leur seul moteur. La Rupture attendra. Leur action est loin des préoccupations urgentes et quotidiennes des Sénégalais.

La transparence doit être de rigueur dans les signatures de contrat de dettes à tour de bras, dans l’empressement. Elles ne sont en réalité mues que par la précipitation vers les commissions escomptées et primes de signature… Ça fait des riches légaux… De nouveaux riches assumés.

Non content d’avoir plongé le Pays dans une instabilité insurrectionnelle depuis 2021, touchant le fond au plan économique et social, avec des aveux publics du Président sur la situation quasi catastrophique du Pays, ce régime nous sert des « règlements de comptes à OK Coral » sous fond de problèmes liés au foncier. Le Pays s’enfonce de plus belle dans la crise. La démocratie est bâillonnée, le peuple ne peut s’exprimer à travers des marches. Toute marche (même pacifique) est systématiquement interdite. Syndicats sociétés civiles, partis politiques ou Simples citoyens sont logés à la même enseigne: MARCHE = INTERDICTION TOTALE.

Les opposants au pouvoir ont souvent besoin de se définir avec des slogans. Du Sopi en passant par le Yonnu yokkuté et le Jub Jubal Jubanti, les néophytes au pouvoir ont toujours besoin d’un cri de guerre qui s’avère avec le temps, un concept creux.

Jub: Une manière prétentieuse de s’auto-definir, généralement celui qui est souvent le dernier à le savoir, humilité oblige. Dans ce Sénégal du « 4ème sous-sol », comment un fonctionnaire peut être plusieurs de centaines de fois MILLIONNAIRE ?

Jubal: Nous nous enfonçons dans les fosses marines abyssales de l’incompétence si ce ne sont ces jeunes qui bravent l’Atlantique dans des pirogues, boat-pepoles, pateras ou cayucos.

Jubanti: qui peut signifier aussi tordre. Or il est déconseillé de redresser une plante mature à plus fortes raisons, un peuple majeur en démocratie. Au risque de la casser.

Donc essayer de redresser un Baobab est une utopie. Malgré sa majestuosité, sa masse, le Baobab certes emblématique n’est productif que par ses feuilles et ses fruits pour les Humains. Son bois ne peut faire ni lit ni charpente. C’est fait exprès ou pas, mais La symbolique est symptomatique de la nature, future ou futuriste, ou autant dire du futur impossible de ce PROJET sans ambition et sans SOLUTION. Visiblement ce PROJET connait « un retard à l’allumage « , qui risquent de durer longtemps, longtemps jusqu’au jour de la fin de leur mandat, soit dans 49 mois ou 1513 jours.

Deungue Deungueul Dammi résume l’état d’esprit et l’action de ce régime Pastef depuis 10 mois : ils ne sont ni dans la droiture, ils sont maladroits dans l’action comme dans la communication et risquent de casser la progression du peuple Sénégal impatient de vivre des jours meilleurs. Ce qui causera leur perte de manière inéluctable. Ce régime Pastef vivra, passera, le Sénégal et le Parti socialiste lui survivront.

A contrario de cette vague d’illuminés, nous socialistes, sommes fiers d’avoir été dans la construction cohérente, collaborative et proactive de cette Nation Unie.

OUI, nous avons été de toutes les constructions, de la naissance de cet État à nos jours.

40 ans durant, nous avons construit les fondements de cette République, qui peut plier des fois mais ne rompra JAMAIS.

De la construction de ce pays jusqu’en 2000, à une opposition constructive et républicaine jusqu’en 2012, nous avons été dans une dynamique collaborative avec Le Président Macky Sall jusqu’en Mars 2024.

Nous sommes dans l’opposition dorénavant et nous y serons et représenterons l’autre Sénégal possible. Le Sénégal des valeurs, en contradiction avec le Sénégal des anti-valeurs, des reniements et du partage des privilèges entre copains-coquins.

OUI! Nous socialistes, nous serons toujours dans la construction d’un Sénégal meilleur, au pouvoir ou en étant dans l’opposition.

Il est lieu de saluer les décisions émanant de la réunion du Secrétariat exécutif du parti sous la présidence de la Secrétaire générale Aminata Mbengue Ndiaye. Elle est digne de succéder à l’illustre défunt Ousmane Tanor Dieng. En tant que gardienne de la Maison, elle a su trouver les mots adéquats pour redynamiser, revigorer et remobiliser les socialistes.

N’oublions jamais que le Parti socialiste a été, est et demeurera un État dans l’Etat, un État dedans l’Etat. Toute tentative de le déstabiliser relèvera d’un coup d’Etat. Ou un coup d’Eclat, épiphénomène.

La solidarité agissante, la franche camaraderie sont plus louables que la volonté de velléités egocentrées. Nous militants, nous demeurons légalistes. Quel que soit l’âge, nous sommes tous des maillons importants et essentiels de la chaîne des victoires futures de ce parti. Et en TAYLORISANT nos efforts, nous serons à même de relever tous les défis. Ce parti a besoin de toutes les compétences, expériences, énergies et forces progressistes. Des élections peuvent surgir à n’importe quel moment et 2029 c’est demain.

Avec lucidité et responsabilité,et sous sa houlette militante des participants, l’instance a réaffirmé la dynamique inébranlable du parti socialiste qui est de CONQUÉRIR de nouveau le pouvoir pour le bien exclusif du Peuple Sénégalais.

Vivement la mise en pratique de toutes ces directives et résolutions du Secrétariat National, dans l’unité, dans une solidarité et l’amour du Sénégal.

OUI!! Nous Socialistes, nous luttons, nous lutterons,

Nous vaincrons.

Vive la République !

Vive le Sénégal!

Vive le Parti Socialiste.

Fait à Paris, le 31 Janvier 2025

Doudou Diouf

SG de la section PS Paris-Montreuil Feu El Hadj Ahmed Diène

SG du comité Dr Samba Gueye – Medina, Dakar