Le Premier ministre ivoirien dans un maquis avec sa femme (photos)

Le premier ministre ivoirien Hamed Bakayoko fait encore jaser la toile. Il vient encore une fois de se démarquer du lot en posant un acte fort particulier pour un Premier ministre. Hambak a été aperçu dans un maquis de la place avec sa femme ce samedi 02 janvier 2021.

Le Premier ministre ivoirien débute l’année avec beaucoup de bruits. Il a encore émerveillé les internautes dans la journée de ce samedi. Les réseaux sociaux sont matraqués par des photos de lui en compagnie de son épouse, prises dans un maquis de la place. Pour une personnalité de son statut, c’est un geste qui laisse perplexe, mais la toile est d’accord qu’il n’y a qu’Hamed Bakayoko pour briser les codes.

En effet, il n’est pas interdit qu’une éminente personnalité du gouvernement d’un pays se rende dans un maquis. Mais c’est un plaisir qu’elles ne se donnent pas, elles préfèrent encore rester dans leur résidence et faire un grand barbecue. Hamed Bakayoko n’a pas compris les choses ainsi. Il ne s’est pas gêné à se rendre dans le maquis du coin en compagnie de sa femme pour se rafraîchir la gorge et déguster un plat surprenant ainsi positivement les Ivoiriens.

Ceux-ci sont de plus en plus ébahis parla simplicité et le caractère unique du Premier ministre ivoirien. Il fait régulièrement parler de lui sur la toile et s’illustre comme un modèle pour la jeunesse ivoirienne. Les photos prises dans le maquis montrent un politicien qui se veut proche de ses populations. Hambak pose de jour en jour des actes qui solidifient la confiance que les Ivoiriens lui accordent.