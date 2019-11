Le président de la fédération des paysans du bassin arachidier dément les autorités sur…

Les autorités avaient affiché leur satisfaction quant aux bonnes récoltes arachidières cette année, mettant en exergue, aussi bien la quantité que la qualité de la production. Des affirmations démenties par le président de la Fédération des paysans du bassin arachidier, Ibrahima Badiane.

« On a trompé le ministre en l’amenant dans des champs où les cultures étaient effectivement bonnes. Mais cela ne reflète la réalité globale du terrain. La vérité est que les récoltes ne sont ni en quantité suffisante, ni de qualité satisfaisante », a-t-il réagi sur la RFM.

Et de poursuivre, « j’invite d’ailleurs les techniciens de l’Agriculture à bien sélectionner les bonnes graines pour avoir des semences de qualité pour l’année prochaine ». Ibrahima Badiane invite, par ailleurs, l’Etat à fixer au plus vite le prix de l’arachide.

« Jusqu’à présent il n’y a pas bradage de la production de la part des paysans, mais il est inconcevable que le prix de l’arachide ne soit pas encore fixé, et j’invite l’Etat à la faire au plus vite ».