Ansoumana DIONE : « le Président Macky SALL ne sera pas candidat en 2024 »

Macky Sall et Ansoumana Dione, Président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux(à gauche)

Ansoumana DIONE, candidat à la présidentielle de 2024, est très formel : le Président Macky SALL ne participera pas à cette élection, conformément à ses engagements, pris avant sa réélection en 2019. Que chaque citoyen sénégalais se le tienne pour dit : sa candidature à ces consultations, serait une façon d’apprendre à notre population, à mentir. Au cas échéant, il appartiendra aux forces vives de la nation, de condamner un tel mauvais comportement malsain, de la part du Président de la République, n’est-ce pas ?

En annonçant une tournée économique, entre autres décisions très impopulaires, à quelques mois de la fin de son règne, le Président Macky SALL prouve, encore une fois, son manque de respect et de considération envers la nation sénégalaise qui lui a tout donné. Face aux multiples souffrances de ses compatriotes, après plus d’une dizaine d’années d’exercice du pouvoir, il ferait mieux de s’atteler à y apporter des solutions idoines et de préparer son départ en 2024, au lieu de vouloir tromper, à nouveau, tout un peuple souverain.

Non, le Président Macky SALL ne sera pas candidat en 2024 et l’avenir jugera, vu toute la détermination de l’opinion sénégalaise, à faire face à cette candidature, jugée illégale, arbitraire et impropre à l’ensemble de nos valeurs culturelles et religieuses. En vérité, il ne connaît pas, jusqu’ici, ce même peuple, ayant résolu, de la façon la plus claire et nette, les équations que furent Abdoulaye WADE et Abdou DIOUF. Si le chef de Macky SALL est candidat en 2024, c’est que le peuple dort aujourd’hui, ce qui n’est pas le cas, véritablement.

Rufisque, le 1er octobre 2022,

Ansoumana DIONE, Président du Mouvement « Jaamu Askan wi », le Serviteur du peuple, candidat déclaré à l’élection présidentielle de 2024