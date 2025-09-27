Le PSD Njàriñé officiellement reconnu : Aly Ngouille Ndiaye salue une étape majeure pour son parti

Le paysage politique sénégalais s’enrichit d’une nouvelle formation. Le Parti pour la Souveraineté et le Développement (PSD Njàriñé) a officiellement obtenu son récépissé, marquant ainsi son entrée dans l’arène politique nationale.

L’annonce a été faite par Aly Ngouille Ndiaye, maire de Linguère et président du PSD Njàriñé, qui s’est félicité de cette avancée majeure :

« C’est avec une grande satisfaction que je vous informe que le Parti pour la Souveraineté et le Développement (PSD Njàriñé) a officiellement obtenu son récépissé », a-t-il déclaré.

Après avoir franchi toutes les étapes administratives et validé ses statuts et règlements, le parti a été reconnu par le ministère de l’Intérieur. Le récépissé a été signé par le ministre sortant, le général Jean Baptiste Tine.

Pour Aly Ngouille Ndiaye, cette reconnaissance marque une mutation positive qui ouvre la voie à de nouvelles perspectives. « Militants, alliés et sympathisants peuvent légitimement s’en réjouir : c’est une mutation positive qui ouvre la voie à une contribution déterminante du PSD Njàriñé dans le champ politique national », a-t-il insisté.

Le leader du PSD a, par ailleurs, appelé ses partisans à maintenir le cap autour des valeurs de souveraineté, de développement et d’engagement citoyen qui constituent l’ADN du parti.