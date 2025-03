Le régime de SONKO – Diomaye : une rupture à reculons ! (Par Ansoumana DIONE)

Au Sénégal, malheureusement, les hommes politiques se succèdent au pouvoir et ressemblent, à vrai dire. Et, le cas du Président Bassirou Diomaye FAYE, élu le 24 mars 2024 sur proposition du Président du PASTEF et actuel Premier Ministre Ousmane SONKO, a été plus que décevant. Après avoir combattu le régime du Président Macky SALL, de la façon la plus farouche, ces deux hommes avaient vendu une rupture au peuple sénégalais, ce qui a même facilité leur accession au pouvoir. A notre grande surprise, c’est une vraie rupture à reculons qu’ils sont entrain de servir aux populations. Absolument rien n’a changé. Sinon, pire que ce que nous avons vécu, depuis le Président Léopold Sédar SENGHOR à Macky SALL, en passant par Abdou DIOUF et Abdoulaye WADE. La politique au Sénégal reste toujours synonyme de ruse, de tromperie et de tricherie.

En définitive, le Parti PASTEF n’avait pas dit la vérité aux sénégalais à propos du mode de gouvernance qu’il devrait adopter une fois arrivé au pouvoir. En clair, le Président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye FAYE et le Premier Ministre Ousmane SONKO risquent de devenir les derniers maillons d’un cycle d’hommes politiques dont leur seul objectif était de se servir et non venir en aide aux citoyens. Jusqu’ici, le nouveau régime en place n’a encore posé le plus petit acte qui prouve une quelconque rupture par rapport à ce qui se faisait. La justice, pourtant rendue au nom du peuple, est si loin d’être indépendante comme l’avait clairement annoncé le Premier Ministre Ousmane SONKO, en campagne électorale à Rufisque. Et, dans les faits, nous avons tous constaté que notre justice est aux ordres de celui qui s’était battu contre de telles pratiques.

Comment peut-on comprendre que le Maire de la Ville de Saint-Louis, Monsieur Mansour FAYE soit frappé, de façon arbitraire, d’une interdiction de sortie du territoire ? Qu’est-ce qui donne le droit à des Ministres, Directeurs Généraux de rompre illégalement des contrats de travail, obtenus en bonne et due forme par des citoyens dont le seul tort est d’avoir obtenu des fonctions avec le régime du Président Macky SALL ? Présentement, l’on parle d’une abrogation partielle de la loi d’amnistie, ce qui prouve nettement que nos dirigeants actuels ne sont pas justes. D’ailleurs, cette pratique d’une justice de deux poids deux mesures serait une insulte au peuple qui prendra ses responsabilités au moment opportun. Pour la prochaine présidentielle, les populations devraient choisir un dirigeant sur la base de critère conforme à nos réalité culturelles ou religieuses.

Le 12 mars 2025,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)