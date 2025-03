Le régime traque la «dynastie Faye-Sall»…Macky et Marième dans la tourmente

Macky Sall et Marième Faye Sall reviennent au-devant de l’actualité. Le couple présidentiel est monté au créneau pour dénoncer les agissements du régime de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est en train de faire vivre la misère aux membres de l’Alliance Pour la République (APR). Une traque sans commune mesure qui fait beaucoup de dégâts chez les membres…de la «dynastie Faye-Sall».

Mansour Faye a été empêché, lundi 10 mars 2025, d’embarquer sur un vol d’Air France à destination de Djeddah via Paris. Alors qu’il s’apprêtait à effectuer le « petit pèlerinage » à La Mecque, il a été informé par un agent de police que son départ du territoire était interdit sur «instruction de l’autorité supérieure». Cette mesure, qu’il juge « injuste et sans fondement », suscite de nombreuses interrogations. Et c’est sa sœur à être la première a monté au créneau. Des membres de l’Alliance pour la République (APR) ont aussi fait face à la presse pour dénoncer cette interdiction.

« Mon grand frère, Amadou Mansour Faye, s’apprêtait à embarquer pour rejoindre notre mère malade lorsqu’on lui a refusé l’accès à l’avion. Il n’a rien fait de mal ! Depuis neuf mois, ils ne cessent de l’intimider, et ils n’ont encore rien vu », a déclaré la première dame qui sort ainsi de sa zone de confort. «Il a été débarqué sans décision de justice (…). Depuis neuf mois, ils cherchent à humilier Mansour Faye. On ne lui reproche rien”, s’est-elle insurgée. Elle va plus loin en pointant un acharnement contre son entourage : «ses amis sont convoqués, les amis de ses enfants idem».

La sortie de Marième Faye Sall a rapidement suscité une réaction du Directeur Général du Port Autonome de Dakar, Waly Diouf Bodiang. Dans un message publié sur Facebook, il a accusé Mansour Faye de vouloir manipuler l’opinion publique en présentant son interdiction comme une cabale politique. Sur X, Ousseynou Ly, ministre conseiller et porte-parole de la Présidence, a répondu de manière implicite. «Dans les temps de l’injustice, on avait oublié Dieu pour le remplacer par « L’ÉTAT EST FORT », aujourd’hui dans le temps des CONSÉQUENCES de l’injustice, on se souvient de Dieu. N’oublions pas que dans tous les temps Dieu est juste ! Justice se fera».

Avant Marième Faye Sall, c’est Macky Sall lui-même qui était monté au créneau. Attaqué de tout part par les membres de l’APR et Ousmane Sonko, il est sorti de son silence. Macky a tiré à bout portant sur le régime. «Je n’ai peur de rien. Ils peuvent me poursuivre s’ils veulent. J’ai choisi de vivre au Maroc comme mes prédécesseurs ont choisi librement d’aller en France. Rien ne m’empêche d’aller au Sénégal et je n’exclus pas d’y retourner», a-t-il déclaré. Avant de lancer à Sonko et Cie : « Ils n’ont qu’à travailler au lieu de critiquer ce qui a été fait ces douze dernières années».

Cette sortie de Macky Sall et Marième Faye Sall intervient après que le procureur du Pool judiciaire financier (PJF) a requis le placement sous mandat de dépôt de plusieurs suspects, dont Amadou Sall, son fils, cité dans ce rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF). Comme quoi le couple présidentiel cherche par tous les moyens à faire comprendre aux membres du nouveau régime qu’ils sont là et qu’ils sont prêts à protéger leur territoire. Mais le combat semble perdu d’avance.

Car le régime dirigé par le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko, veut traduire tous les dignitaires de l’ancien régime devant la justice. Depuis le début de traque, beaucoup de personnes proches de l’ancien couple présidentiel ont des problèmes avec dame justice. D’ailleurs, des personnes comme Farba Ngom, griot de Macky, sont en prison. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Dans tous les régimes, une chasse au sorcière semble être lancée contre le régime précédent.

Sous le régime de Macky Sall, c’était Abdoulaye Wade et les membres du PDS (Parti Démocratique Sénégalais) qui dénonçaient un « acharnement » contre Karim Wade. Aujourd’hui, c’est Macky Sall et son épouse qui crient à l’injustice contre leurs proches. Si le même schéma se reproduit aujourd’hui, la «dynastie Faye-Sall» peut être sûre qu’elle n’est pas encore arrivée au bout de ses peines. Le régime en place tient à se faire justice et personne issue de l’ancien ne sera épargnée. Mansour Faye ne sera pas le dernier membre de la «dynastie Faye-Sall» à avoir des problèmes avec le régime pastéfien. Toute la famille de Macky et Marième risque de couler !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn