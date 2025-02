Le RESTIC encourage la refonte du CNRA jugé désuète

Objet : le RESTIC encourage la refonte du CNRA et exhorte la tutelle à se pencher sur la Commission de Protection des Données Personnelles (CDP) aussi désuète que le CNRA.

Le RESTIC encourage le ministre de l’économie numérique et de la communication dans sa volonté de mettre à jour l’arsenal de régulation existant avec une nouvelle autorité de régulation des médias et des réseaux sociaux avant la fin de l’année en cours. Un courage politique sans précédent dans notre pays.

La montée de la presse électronique et de tout moyen électronique de diffusion dont les réseaux sociaux ou X ont complètement altéré le paysage médiatique, selon les statistiques plus de 75 % des audiences tout confondues, et 55% en Afrique dont le Sénégal prennent leurs sources d’information à travers les sites d’information et les réseaux sociaux. Un marqueur irréversible dans la presse et les médias partout à travers le monde et ici en Afrique avec la pénétration fulgurante d’internet même en zone rurale. C’est le dépérissement des supports traditionnels au profit des terminaux connectés sur internet, sans compter les agrégateurs et diffuseurs électroniques comme Youtube et bien sûr le réseau X ou Twitter.

Le RESTIC espère que la concertation sera élargie à toutes les parties prenantes du secteur afin que le processus soit le plus inclusif possible…

Aussi le RESTIC rappelle au Ministre de l’Economie Numérique et de la Communication l’impérieuse nécessité d’accélérer la refonte de la Commission des Données Personnelles qui ne correspond plus aux mutations en cours dans le numérique et le digital avec l’intelligence artificielle en ligne de mire. Ceci est d’autant plus urgent que des centres de données privés s’installent dans nos pays au Sénégal dans un contexte de menace sur les données sensibles hébergées dans ces data centers et les cyberattaques de plus en plus récurrentes avec un monde très interconnecté.

Selon Business Africa, en 2023, l’Afrique s’est hissée au premier rang mondial pour le nombre de cyberattaques hebdomadaires que tout autre continent. Selon le Security Navigator 2024, cette tendance est renforcée par une augmentation de 70 % des cyber extorsions touchant les entreprises entre 2022 et 2023. L’Afrique est très vulnérable et investit trop peu dans la cyberdéfense et la cybersécurité d’où l’urgence d’adapter et de mettre à jour nos législations sur les données personnelles dans le cloud notamment.

Le RESTIC invite le gouvernement à renforcer le volet sécurité des données dans le new deal technologique en capitalisant sur l’expertise locale et celle de la diaspora tout en accélérant les réformes dans la régulation.

Le Bureau exécutif