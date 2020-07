« Le retour de Karim Wade ne pourra qu’être bénéfique pour le Sénégal », dixit Mamadou Ndiaye

Nous demandons au Président de la République son Excellence Macky Sall de permettre à l’ancien Président Me Abdoulaye Wade de pouvoir vivre le rêve de tout père du monde,de savourer une retraite dorée.

Il a besoin plus que jamais de son seul et unique fils et, à ses côtés. Maître Wade le mérite amplement au regard de tout ce qu’il a fait pour notre cher pays, le Sénégal. Il le mérite grâce à son niveau de dépassement si les intérêts du pays sont en jeu.

Aujourd’hui, les citoyens sénégalais comprendront et adhéreront, nous en sommes sûrs, à une telle décision et nous le croyons dur comme fer.

Monsieur le Président, à défaut d’amnistier Monsieur Karim Meissa Wade, vous pouvez, au moins, lui permettre de venir auprès de son géniteur nonagénaire ( âgé de plus de 90 ans). Oui ! Il faut juste demander a l’Agence Judiciaire de l’Etat de ne lui rien demander.

Un tel acte confirmera davantage votre ouverture pour un Sénégal de paix. Tout le monde sait votre volonté sans faille à travailler sans relâche pour mettre le Sénégal sur les rampes de l’émergence économique et sociale. Nous sommes d’avis qu’une alliance forte entre le parti du Pape du » Sopi » et le Bennoo Bokk Yakaar n’est pas à écarter. Leur jonction permettra de relever bon nombre de défis dont nous sommes confrontés. Monsieur Karim Wade, osons le dire, est une compétence sûre. Il a un riche carnet d’adresses au niveau international qui peut être mis en contribution pour développer le pays. Wade-fils profite, à ce jour , à bien de pays du Golfe et c’est un immense gâchis pour le Sénégal qui l’a vu naître.

Mamadou Ndiaye alias « Ndiaye Bambey »