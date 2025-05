Le Sénégal à l’heure des Comptes…Macky Sall dans une silence intrigante

Le Sénégal traverse actuellement une période de profonde mutation politique et judiciaire. L’arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko, sous la bannière d’une lutte implacable contre la corruption, a ouvert une ère de reddition des comptes sans précédent. Cette nouvelle dynamique se traduit par une série d’enquêtes et d’arrestations visant d’anciens dignitaires de l’ère Macky Sall, mettant en lumière des allégations de malversations financières. Cette procédure est d’autant plus remarquable qu’elle sollicite la Haute Cour de Justice. Ce recours exceptionnel à une telle instance indique une volonté de rupture significative avec les pratiques passées. Face à cette offensive judiciaire, le silence de Macky Sall interroge.

L’offensive judiciaire a été marquée de manière emblématique par l’incarcération de l’ex-ministre du Pétrole et des Énergies, Aïssatou Sophie Gladima, placée sous mandat de dépôt le mercredi 21 mai 2025. Elle est poursuivie pour association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, escroquerie portant sur les deniers publics, blanchiment de capitaux et complicité de ces chefs. Ces accusations sont directement liées à la gestion des fonds alloués à la lutte contre la pandémie de Covid-19. Plus précisément, elle doit justifier des dépenses de 193 millions de FCFA.

Parallèlement, l’ancien ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, a été assigné à résidence sous bracelet électronique le mardi 20 mai 2025, une mesure judiciaire notable pour un ancien Garde des Sceaux. Il est inculpé pour tentative de corruption et détournement de deniers publics, des faits liés à l’attribution d’un marché public pour la construction d’un centre de surveillance par bracelet électronique. Un plaignant l’accuse d’avoir sollicité une somme de 50 millions de FCFA en échange de l’attribution de ce marché. L’ironie de cette situation est frappante : Ismaïla Madior Fall avait lui-même, en tant que Ministre de la Justice, annoncé l’introduction du bracelet électronique pour désengorger les prisons sénégalaises en 2018-2019. Son placement sous cette mesure qu’il avait contribué à instituer est un puissant symbole.

La vague d’arrestations a également emporté Mouhamadou Ngom, plus connu sous le nom de Farba Ngom, figure influente de l’Alliance pour la République (APR) et ami personnel de l’ex-président Macky Sall. Arrêté le 27 février 2025, il a été placé sous mandat de dépôt. Les accusations à son encontre sont lourdes : escroquerie présumé portant sur 31 milliards de FCFA, blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs. Ces allégations découlent d’enquêtes de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) qui a identifié des transactions suspectes totalisant 125 milliards de FCFA, et il est soupçonné d’avoir utilisé des «sociétés écrans» pour des mécanismes sophistiqués de blanchiment.

La chute de Farba Ngom est d’une importance politique majeure. Décrit comme un «ami personnel, intime et influent» de l’ex-président. Son arrestation représente une attaque directe contre le cercle intime de Macky Sall et le cœur de la machine politique de l’APR, signalant que le nouveau pouvoir n’hésite pas à cibler les figures les plus protégées pour démanteler les structures de pouvoir et d’influence de l’administration précédente.

Dans la même veine, Lat Diop, ancien ministre des Sports et ex-directeur de la Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE), a été inculpé et placé sous mandat de dépôt le 27 septembre 2024, après plusieurs jours de garde à vue. Il est accusé de détournement de deniers publics, d’extorsion et de blanchiment de capitaux, avec un préjudice estimé à 8 milliards de FCFA.

Face à cette série d’arrestations et d’inculpations touchant son ancien cercle, l’ex-président Macky Sall maintient un «silence étrange». Ce mutisme est d’autant plus frappant que les personnes visées sont des figures clés de son régime, comme Farba Ngom, son «ami intime et influent». Depuis son installation au Maroc, Macky Sall a réagi de manière minimale, qualifiant les accusations de «procédé politique» et affirmant ne «rien craindre» des potentielles poursuites. Il a également contesté le rapport de la Cour des comptes, le jugeant «ridicule» et «totalement faux». Cependant, malgré les accusations directes le désignant comme le «chef de gang» responsable des actes criminels , son silence persiste, créant un contraste saisissant avec la gravité des allégations.

Ce mutisme peut être interprété de plusieurs manières : une stratégie calculée pour ne pas légitimer les accusations en s’y engageant publiquement, un signe de confiance en sa position juridique, ou, au contraire, une indication d’un affaiblissement de sa base politique et une crainte d’être davantage impliqué. Cette ambiguïté alimente les spéculations publiques et met en évidence le vide politique laissé par son départ.

Le silence de Macky Sall est d’ailleurs accompagné d’une absence notable de soutien unifié de la part de l’APR et de l’ancienne coalition Benno Bokk Yaakaar envers les personnes arrêtées. Hormis quelques voix isolées, comme Aïssata Tall Sall ou Mansour Faye, la réaction collective est restée timide. Cette passivité est largement attribuée aux profondes divisions internes au sein de l’APR et à une «peur des représailles» du nouveau régime.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn