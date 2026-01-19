Le Sénégal champion d’Afrique…Diomaye décrète la journée de ce lundi férié

Il n’y aura pas travail ni école demain, lundi 19 janvier 2026. C’est le président de la République Bassirou Diomaye Faye qui l’a décrété, après le succès du Sénégal face au Maroc à la CAN
« Ce lundi sera considéré comme jour chômé et payé. Les Sénégalais vont faire la fête. Il faudra ensuite accueillir les Lions comme il se doit et les féliciter », a déclaré le chef de l’Etat sur la RTS.
Le Sénégal a remporté ce dimanche sa deuxième Coupe d’Afrique des Nations, après celle remportée le 6 février 2022 au Cameroun.