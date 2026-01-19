Les Lions triomphent face aux manœuvres de l’ombre…le Sénégal sur le toit de l’Afrique

Le sacre du Sénégal en ce mois de janvier 2026 ne sera pas seulement consigné dans les annales pour la qualité technique du jeu produit, mais pour la résilience exceptionnelle dont les Lions ont fait preuve face à une série d’adversités coordonnées. Dès l’arrivée de la délégation à Rabat, l’atmosphère a basculé dans une hostilité qui dépassait le cadre du simple chauvinisme sportif. Entre les entraves logistiques et les tentatives de déstabilisation psychologique, les hommes de Pape Thiaw ont dû évoluer dans un environnement conçu pour les faire plier avant même le premier coup de sifflet.

Le premier volet de ces « coups bas » s’est joué sur le terrain de la logistique et du respect protocolaire. La délégation sénégalaise a dû faire face à des changements d’horaires impromptus pour leurs séances d’entraînement, officiellement pour des raisons de sécurité, mais perçus comme une stratégie délibérée pour briser leur routine. Plus grave encore, la gestion de la billetterie a été marquée par une opacité flagrante, privant une grande partie des supporters sénégalais d’accès au stade, créant ainsi un déséquilibre numérique étouffant au sein des gradins du Complexe Moulay Abdallah.

Une fois le match lancé, c’est l’arbitrage qui est devenu le catalyseur de toutes les frustrations. Les décisions de l’officiel de champ, systématiquement contestées par le banc sénégalais, ont semblé suivre une logique à sens unique. L’annulation du but sénégalais pour des fautes jugées inexistantes par les observateurs neutres a instauré un sentiment d’injustice profonde. Chaque contact litigieux en faveur des Lions de la Teranga était ignoré, tandis que la moindre chute marocaine était sanctionnée, transformant la rencontre en un véritable défi nerveux pour les joueurs.

L’apogée de cette tension arbitrale est survenue dans le temps additionnel du temps réglementaire avec l’octroi d’un penalty qualifié de « fantôme ». La chute de Brahim Díaz dans la surface, sans contact apparent avec le défenseur sénégalais, a été validée par la VAR avec une rapidité déconcertante, déclenchant un début de mutinerie. Ce moment a révélé la fragilité du système d’assistance vidéo lorsqu’il semble servir des intérêts partisans. Voir les joueurs sénégalais s’apprêter à quitter la pelouse était le cri de détresse d’une équipe qui ne luttait plus seulement contre onze adversaires, mais contre une institution.

En dehors du stade, la bataille a pris une tournure numérique d’une violence inouïe. Une campagne de cyber-harcèlement, manifestement orchestrée, a déferlé sur les comptes officiels des joueurs sénégalais. Des messages de haine raciale et des intimidations personnelles ont visé les sénégalais. Sur les réseaux sociaux, des Africains continuent de s’en prendre au Sénégal qui a ouvert ces portes à toute l’Afrique. Cette guerre psychologique 2.0 démontre combien le Sénégal est le mal aimé chez certains de ses voisins.

Sur le terrain, l’usage massif et coordonné de lasers verts depuis les tribunes a constitué une autre forme d’agression physique insidieuse. À chaque coup de pied arrêté et lors de chaque intervention décisive d’Édouard Mendy, des dizaines de faisceaux ont tenté d’aveugler le gardien sénégalais. Malgré les signalements répétés du capitaine Kalidou Koulibaly à l’arbitre, aucune mesure concrète n’a été prise pour faire cesser ce procédé dangereux, laissant les Sénégalais se défendre seuls contre des attaques venues des gradins.

Le refus de la fatalité a trouvé son incarnation dans l’arrêt spectaculaire du penalty par Édouard Mendy. Ce geste technique n’était pas seulement un exploit sportif ; il a été la réponse cinglante d’un groupe qui refusait de se laisser dicter un scénario écrit d’avance. En stoppant le penalty de Díaz, Mendy a brisé le ressort moral du pays hôte et a renvoyé la pression dans le camp adverse, prouvant que la vérité du terrain finit toujours par s’imposer sur les manipulations de coulisses.

Le but de Pape Gueye à la 94e minute a finalement agi comme une décharge électrique, libérant un peuple et une équipe qui avaient l’impression d’étouffer sous le poids des irrégularités. Cette frappe limpide, qui n’a laissé aucune place à l’interprétation arbitrale ou à l’intervention de la VAR, a été le coup de grâce porté à une organisation qui semblait avoir tout prévu, sauf le talent pur et la rage de vaincre des Lions. C’était le triomphe de l’effort sur la ruse, du mérite sur le favoritisme.

Certe seconde étoile sénégalaise brille d’un éclat particulier car elle a été arrachée dans les conditions les plus hostiles de l’histoire moderne de la CAN. Le Sénégal ne s’est pas contenté de gagner un tournoi ; il a remporté une victoire éthique pour le football africain. En surmontant les coups bas, l’arbitrage sélectif et la haine numérique, les Lions de la Teranga ont envoyé un message de dignité universelle : on peut entraver la marche d’un lion, mais on ne peut jamais l’empêcher d’atteindre son sommet.

