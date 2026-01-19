Un enfant de 12 ans poignarde son père qui étranglait sa mère

Les faits se sont déroulés le 3 décembre 2025 à Grisolles, en Tarn-et-Garonne.

Abdessamad s’est rendu au domicile de son ancienne compagne pour récupérer des affaires.

Une violente dispute a éclaté entre les ex-conjoints. L’homme de 42 ans s’est jeté sur la femme et s’est mis à l’étrangler.

La scène s’est produite devant les enfants.

L’un d’eux, âgé de 12 ans, s’est emparé d’un couteau et a poignardé son père à la cuisse pour qu’il laisse sa mère tranquille.

Le quadragénaire a été hospitalisé et s’est vu prescrire 3 jours d’ITT.

Le père de famille, dont le casier affiche 8 condamnations dont un car-jacking, a comparu vendredi devant le Tribunal correctionnel de Montauban.

Abdessamad a été condamné à 2 ans de prison dont 1 an avec sursis.

Source : F D