Une nounou tue un bébé en frappant sa tête contre le sol

Le 30 décembre, Elijah Flowerday, âgé de 8 mois, a été retrouvé inconscient dans une garderie à domicile en Arkansas, aux Etats-Unis.

Le bébé a été transporté à l’hôpital où il est décédé des suites de ses blessures.

Les policiers ont interpellé sa nounou le soir-même.

Placé en garde à vue, Erin Sauls a avoué avoir frappé la tête du garçon contre le sol à plusieurs reprises en changeant sa couche parce qu’« elle était frustrée et avait mal à la tête ».

Après avoir commis son geste, la jeune femme de 23 ans a publié une annonce sur Facebook pour proposer une place désormais « libre ».

Sauls a comparu au tribunal le 31 décembre, au cours de laquelle elle a plaidé non coupable à l’accusation de meurtre capital.

Le juge a ensuite refusé une demande de libération sous caution et a ordonné à Sauls de rester en détention avant son procès

Source : F D