Gianni Infantino : « La violence n’a pas sa place dans le football et ne saurait être tolérée »

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a vivement réagi aux incidents survenus dimanche à Rabat lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations remportée par le Sénégal face au Maroc après prolongation (1-0). Dans un communiqué relayé par l’AFP et repris par L’Équipe, le patron du football mondial a dénoncé des comportements qu’il juge contraires aux valeurs du sport.

La rencontre, très disputée, a basculé dans une atmosphère tendue à la fin du temps réglementaire. Un penalty accordé au Maroc dans le temps additionnel, quelques instants après un but refusé aux Lions de la Teranga, a provoqué la sortie du terrain de plusieurs joueurs sénégalais ainsi que de membres du staff technique, interrompant le match pendant de longues minutes.

La situation s’est ensuite détériorée en tribunes. Des supporters sénégalais ont tenté de pénétrer sur la pelouse, compliquant la reprise du jeu alors que Brahim Diaz s’apprêtait à tirer le penalty, finalement manqué après une très longue interruption. Les forces de sécurité ont dû intervenir pour rétablir l’ordre dans un climat de forte tension.

« Nous condamnons fermement le comportement de quelques joueurs sénégalais et de membres du staff technique. Il est inadmissible de quitter le terrain de cette manière. La violence n’a pas sa place dans le football et ne saurait être tolérée », a-t-il déclaré. Il a également rappelé l’obligation, pour toutes les équipes, de respecter les décisions arbitrales et les lois du jeu, estimant que tout manquement met en danger l’essence même du football.

Le président de la FIFA a enfin appelé les instances disciplinaires de la CAF à se saisir du dossier et à prendre « les mesures appropriées » afin que de telles scènes ne se reproduisent plus à l’avenir.