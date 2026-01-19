Archivo VAR dénonce un « arbitrage honteux » lors de la finale Sénégal–Maroc

La finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 entre le Sénégal et le Maroc continue de susciter une vive polémique, notamment autour d’une décision arbitrale jugée déterminante. L’arbitre de la rencontre, Jean-Jacques Ndala, a refusé un but sénégalais pour une faute considérée comme très légère d’Abdoulaye Seck sur Achraf Hakimi, une décision qui a fait basculer la rencontre dans une atmosphère de forte tension.

Ce but annulé a provoqué l’incompréhension et la colère du camp sénégalais, d’autant plus qu’une minute plus tard, un penalty a été sifflé en faveur du Maroc. Pour de nombreux observateurs, cette succession d’actions a profondément influencé le cours de la finale.

La controverse a été amplifiée par l’analyse d’Archivo VAR, une page espagnole spécialisée dans l’étude des décisions arbitrales. Après examen des images, la plateforme estime que le penalty accordé au Maroc pour une faute sur Brahim Díaz n’aurait pas dû être sifflé. Plus encore, Archivo VAR affirme que le but du Sénégal aurait dû être validé.

Dans son analyse, la page n’hésite pas à employer des termes sévères, qualifiant l’arbitrage de « honteux » sur cette action clé. Selon Archivo VAR, Achraf Hakimi tente de stopper l’avancée d’Abdoulaye Seck et chute dans le duel, sans qu’une faute puisse être caractérisée. L’intervention prématurée de l’arbitre aurait, en outre, empêché la VAR d’examiner l’action jusqu’à son terme.

Ces conclusions viennent renforcer les critiques déjà nombreuses sur l’arbitrage de cette finale et alimentent le débat sur la gestion des moments décisifs par les officiels. Elles ravivent également les interrogations sur le rôle de la VAR et sur la responsabilité de la CAF dans la conduite de l’une des finales les plus controversées de l’histoire récente de la CAN.