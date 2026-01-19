Incidents lors de la finale : La CAF condamne et annonce des sanctions

La Confédération Africaine de Football a réagi fermement après les incidents survenus lors de la finale de la CAN Maroc 2025 entre le Maroc et le Sénégal, disputée à Rabat et remportée par les Lions sénégalais.

Dans un communiqué officiel, la CAF, sur les traces de la FIFA, condamne sans ambiguïté les agissements constatés après la rencontre. Elle dénonce « un comportement inacceptable de la part de certains joueurs et officiels » lors de cette finale très tendue, remportée par le Sénégal au bout de la prolongation grâce à l’unique but de Pape Gueye.

L’instance dirigeante du football africain « condamne fermement tout comportement inapproprié survenant pendant les matchs, en particulier ceux visant l’équipe arbitrale ou les organisateurs de la rencontre », peut-on lire dans le communiqué.

Face à ces faits, la Confédération ne compte pas en rester là. Elle a annoncé avoir lancé une procédure d’examen approfondie. La CAF précise qu’elle est en train de « passer en revue toutes les images disponibles » avant de saisir « les instances compétentes afin que des mesures appropriées soient prises contre les personnes reconnues coupables ».