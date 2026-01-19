Finale de la CAN 2025 : La CAF sommée de répondre aux graves griefs dénoncés par le camp sénégalais

La réaction de la Confédération africaine de football (CAF) à la suite des incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Maroc 2025, disputée à Rabat entre le Maroc et le Sénégal, est loin d’avoir apaisé la polémique. Si l’instance continentale a condamné des comportements jugés « inacceptables » et annoncé l’ouverture d’une enquête, de nombreuses voix estiment que la CAF élude l’essentiel : les graves griefs soulevés par le camp sénégalais avant, pendant et après la finale.

Dans son communiqué publié le lundi 19 janvier 2026, la CAF s’est principalement focalisée sur les incidents de fin de match, dénonçant des actes contraires à l’éthique sportive et annonçant l’examen des images et rapports disponibles. Une approche jugée partielle par plusieurs observateurs sénégalais, qui estiment que les dysfonctionnements dénoncés relèvent d’une responsabilité directe de l’instance organisatrice.

Parmi les accusations les plus sérieuses figurent des défaillances majeures en matière de sécurité et de logistique à moins de 48 heures de la finale. L’équipe nationale du Sénégal aurait évolué dans des conditions jugées indignes d’un événement continental de cette envergure : hôtel inadapté, organisation défaillante et difficultés notables pour accéder à un terrain d’entraînement dans des délais raisonnables.

La question de l’équité dans les tribunes est également soulevée. La faible présence des supporters sénégalais, attribuée à une gestion contestée de la billetterie, alimente le sentiment d’un déséquilibre manifeste au profit du pays hôte, dans un match pourtant placé sous la responsabilité directe de la CAF.

Sur le terrain, les critiques sont tout aussi vives. Des décisions arbitrales jugées partiales sont pointées du doigt : accumulation de fautes sifflées en faveur du Maroc, absence de sanctions disciplinaires, but sénégalais refusé malgré des images jugées favorables, ainsi qu’un penalty accordé au pays hôte considéré comme plus que litigieux par de nombreux analystes.

À cela s’ajoutent des accusations de harcèlement visant certains joueurs sénégalais, notamment le gardien de but, qui aurait été la cible de jets de projectiles et d’injures, sans réaction jugée suffisante des officiels chargés de la sécurité. Plus grave encore, des soupçons d’intoxication ou de tentative d’empoisonnement de certains joueurs sénégalais ont été évoqués, des allégations qui, si elles étaient avérées, relèveraient d’une extrême gravité et engagent pleinement la responsabilité de l’organisateur.

Face à cette accumulation de faits dénoncés, une question centrale demeure : qui doit répondre de ces manquements si ce n’est la CAF elle-même ? En se limitant à condamner des réactions post-match sans traiter le fond des accusations, l’instance continentale s’expose à des critiques sur sa crédibilité, son impartialité et sa capacité à garantir l’équité et la sécurité dans ses compétitions.

Le camp sénégalais, soutenu par une large frange de l’opinion publique africaine, attend désormais des actes concrets, une enquête transparente et des réponses claires. À défaut, la CAF risque de renforcer l’idée d’un traitement à géométrie variable et de fragiliser davantage la confiance déjà éprouvée autour de l’organisation de la CAN 2025.