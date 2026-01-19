Incidents en finale de la CAN : Guy conteste la légitimité de la FIFA à donner des leçons

Les réactions du président de la FIFA, Gianni Infantino, à la suite des incidents ayant marqué la finale de la Coupe d’Afrique des Nations ont provoqué une prise de position ferme du député sénégalais Guy Marius Sagna, qui remet en cause la crédibilité de l’instance mondiale du football pour faire la leçon au continent africain.

Dans une publication largement relayée, le parlementaire estime que Gianni Infantino est « très mal placé » pour s’ériger en donneur de leçons. Il rappelle notamment l’attribution par la FIFA d’un Prix de la paix à l’ancien président américain Donald Trump, un choix qu’il juge profondément contradictoire. Guy Marius Sagna qualifie Donald Trump de « va-t-en-guerre » et critique une politique qu’il considère comme ayant contribué à faire des États-Unis un « État voyou », tout en dénonçant les dérives racistes associées à une partie de ses soutiens.

Au-delà de cette critique ciblée, Guy Marius Sagna élargit son propos à l’institution elle-même. Il décrit une FIFA « régulièrement éclaboussée par des scandales » et estime que sa crédibilité morale est affaiblie. Il souligne également les nombreuses controverses arbitrales ayant jalonné la Coupe d’Afrique des Nations, affirmant que ces dysfonctionnements ont été visibles et largement commentés par les observateurs du football africain.

Malgré ce ton sévère, le député sénégalais a tenu à saluer l’organisation de la CAN par le Maroc. Il félicite le pays hôte pour la qualité de ses infrastructures sportives et pour la réussite logistique globale de la compétition.

Guy Marius Sagna appelle toutefois la Confédération africaine de football (CAF), ainsi que les États africains, à aller plus loin dans le développement du football continental. Selon lui, les investissements ne doivent pas se limiter aux infrastructures matérielles, mais inclure également les « infrastructures immatérielles », essentielles à la crédibilité et à la progression du jeu.

Il cite notamment la persistance de la corruption, de la simulation et les insuffisances récurrentes de l’arbitrage, regrettant que « l’arbitrage africain refuse d’être au niveau des joueurs africains », dont le talent et le niveau sont unanimement reconnus sur la scène internationale.

En conclusion, Guy Marius Sagna a adressé un message de soutien appuyé à l’équipe nationale du Sénégal : « Lions du Sénégal, nous sommes fiers de vous », a-t-il déclaré, saluant le parcours et l’engagement des champions d’Afrique.