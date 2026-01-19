CAN 2025 : Dakar choisit l’apaisement et la fraternité après la finale

Au lendemain de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 disputée à Rabat, le Gouvernement du Sénégal a adressé ses chaleureuses félicitations au Royaume du Maroc pour la parfaite organisation de cette compétition continentale de haut niveau.

Dans un communiqué rendu public le 19 janvier 2026, le ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a salué la qualité remarquable des infrastructures mises à disposition, la rigueur de l’organisation ainsi que l’hospitalité dont ont bénéficié la délégation sénégalaise, les équipes participantes et l’ensemble des supporters tout au long du tournoi.

Selon les autorités sénégalaises, cette réussite illustre une nouvelle fois le savoir-faire reconnu du Royaume du Maroc et son engagement constant en faveur du rayonnement du sport africain sur la scène internationale.

Revenant sur la finale elle-même, le communiqué souligne que la rencontre a offert au public africain et international un spectacle de football intense et de grande qualité, à la hauteur du talent et de l’ambition des deux sélections. Le texte insiste également sur la dimension symbolique de cette affiche, mettant en scène deux pays frères unis par des liens historiques, culturels et diplomatiques forts.

Le Gouvernement du Sénégal précise que le résultat sportif, quel qu’il soit, ne saurait occulter le mérite, la combativité et la valeur de la sélection marocaine, qui a porté avec dignité et panache les couleurs de son pays. Dans cet esprit, Dakar réaffirme que cette finale doit avant tout être retenue comme un symbole de fraternité, de respect mutuel et de fierté africaine partagée.

Les autorités sénégalaises ont renouvelé leurs remerciements au Royaume du Maroc et exprimé le souhait que cette CAN 2025 demeure un marqueur fort d’une Afrique résolument tournée vers l’excellence, capable d’organiser, de produire et de célébrer le sport au plus haut niveau mondial.

Le Sénégal formule également le vœu que cet élan positif contribue à renforcer davantage les relations d’amitié et de coopération privilégiées entre Dakar et Rabat, au service d’une ambition africaine commune fondée sur le progrès, la solidarité et le rayonnement international.