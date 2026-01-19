Finale CAN : La fédération marocaine saisit la CAF et la FIFA

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a annoncé, ce lundi 19 janvier, son intention d’engager des démarches juridiques auprès de la Confédération africaine de football (CAF) et de la FIFA. Cette décision fait suite au retrait de l’équipe nationale sénégalaise lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, disputée à Rabat contre le Maroc.

Dans son communiqué, l’instance marocaine précise qu’elle souhaite que les autorités compétentes se prononcent sur les circonstances ayant conduit les Lions de la Teranga à quitter le terrain. Le départ des joueurs sénégalais est intervenu après l’attribution d’un penalty, validé par l’arbitre et jugé conforme par les spécialistes de l’arbitrage.

La FRMF estime que cet incident a perturbé le déroulement normal de la rencontre, influant sur la performance des joueurs et portant atteinte à l’esprit de compétition ainsi qu’au respect des règles sportives. La Fédération a tenu à saluer la fidélité et l’engagement des supporters marocains, présents en nombre tout au long du tournoi. Elle a également exprimé sa reconnaissance envers toutes les personnes ayant contribué à l’organisation et au succès de cette édition continentale.

De son côté, la CAF a publié un communiqué officiel condamnant le comportement jugé « inacceptable » de certains joueurs et officiels sénégalais lors de cette finale. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a lui aussi réagi en dénonçant fermement les attitudes de certains supporters et membres du staff sénégalais. Il a rappelé que quitter le terrain de cette manière ne saurait être toléré et a insisté sur le fait que toute forme de violence est incompatible avec les valeurs du football.