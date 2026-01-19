Le Sacre de la volonté : Quand le Lion refuse de courber l’échine (Par Dr. Mohamed Diallo)

Le football, dans sa cruauté comme dans sa gloire, est souvent le miroir d’incroyables résiliences.

La finale qui vient de s’achever entre le Sénégal et le Maroc ne restera pas seulement dans les mémoires pour la qualité du jeu, mais pour ce moment précis où le destin a semblé vouloir bégayer.

L’épreuve du doute

Tout semblait avoir été écrit pour que l’amertume s’installe.

Ce but sénégalais bloqué, refusé, retardant l’entrée dans l’arène, n’était pas qu’un incident logistique ; c’était une intrusion du chaos dans la préparation mentale des champions.

Pour beaucoup, c’était le signe avant-coureur d’une soirée sombre. On aurait pu céder au cynisme, crier à l’injustice avant même le coup d’envoi, et laisser la frustration paralyser les jambes.

Puis est venu ce penalty pour le Maroc. Brahimi face au but. Le souffle de tout un continent suspendu.

Et ce raté… qui sonne comme un rappel : le sport, comme la vie, ne répond pas aux scripts préétablis, mais à celui qui garde les yeux ouverts sous l’orage.

La réponse par l’excellence

Le sacre du Sénégal, après de tels soubresauts, est une leçon de stricte compétence. En restant imperméables aux bruits du dehors et aux grains de sable glissés dans l’engrenage, les Lions ont prouvé que la « patrie de l’ambition » ne se laisse pas distraire.

Le Sénégal n’a pas gagné par chance ; il a gagné parce qu’il a refusé de se voir en victime.

Il a transformé l’entrave du bus et le frisson du penalty en un carburant pour la victoire. C’est l’image d’une Afrique qui regarde son voisin pour son talent, qui respecte l’adversaire (le Maroc, immense et digne dans la défaite), mais qui exige l’excellence de soi-même.

Au-delà du score

Ce trophée est un rempart contre le découragement. Il nous dit que même quand le chemin est obstrué, même quand le sort semble s’acharner, la vérité du terrain finit par triompher.

Pour le citoyen Congolais comme pour le supporter Sénégalais, le message est le même : le progrès ne naît pas de l’absence d’obstacles, mais du refus de céder devant eux.

​Aujourd’hui, le Lion ne rugit pas contre quelqu’un; il rugit pour affirmer que son destin lui appartient. C’est cela, la véritable « CONSCIENCE CITOYENNE » du sport.

Avec toute ma gratitude et ma reconnaissance.

Dr. Mohamed Diallo