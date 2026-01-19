La dignité face à la gesticulation : Leçon de Champions (Par Dr Mohamed Diallo)

Il y a ceux qui cherchaient la victoire dans les serviettes et les grimoires, et il y a ceux qui l’ont trouvée dans le talent et la discipline surtout dans les valeurs Sénégalaises.

Les images d’Achraf Hakimi et des ramasseurs de balle s’en prenant à la serviette d’Edouard Mendy resteront comme le symbole d’une défaite morale avant même d’être sportive.

En pleine finale sous la pluie de Rabat, tenter de saboter l’adhérence des gants d’un adversaire n’est pas de la « stratégie », c’est l’aveu d’une peur immense face à la compétence.

Pourquoi tant d’acharnement sur une serviette ?

𝗟𝗮 𝗽𝗲𝘂𝗿 𝗱𝘂 𝗺𝘆𝘀𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲:

Une tentative désespérée de briser un prétendu « gris-gris » plutôt que de percer une défense de fer.

𝗟𝗲 𝘀𝗮𝗯𝗼𝘁𝗮𝗴𝗲 𝘁𝗲𝗰𝗵𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲 : Priver un gardien de sa capacité à sécher ses gants sous le déluge pour espérer une faute de main.

Avec toute ma gratitude et ma reconnaissance.

Dr. Mohamed Diallo