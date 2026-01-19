Pape Thiaw, la bataille psychologique : Entre rupture et résilience (Par Dr Mohamed Diallo)

Au-delà du sifflet de l’arbitre, c’est sur le terrain des valeurs ancestrales que le Sénégal a remporté sa plus grande bataille.

𝐏𝐚𝐩𝐞 𝐓𝐡𝐢𝐚𝐰 dans le tumulte de cette finale, a été le catalyseur d’un duel psychologique où se sont affrontés le doute et l’identité profonde du peuple sénégalais.

𝐋𝐞 « 𝐅𝐨𝐮𝐥𝐚 » 𝐨𝐮 𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐠𝐧𝐢𝐭𝐞́ 𝐝𝐮 𝐫𝐞𝐟𝐮𝐬.

Quand 𝐏𝐚𝐩𝐞 𝐓𝐡𝐢𝐚𝐰 ordonne à ses joueurs de quitter la pelouse, ce n’est pas qu’un caprice de coach. C’est l’expression brute du Foula : cette fierté, cette détermination à ne pas se laisser marcher sur les pieds.

C’était le refus de l’humiliation après le bus bloqué et les décisions arbitrales contraires. C’était dire au monde : » Notre présence a une valeur, et nous n’acceptons pas d’être les figurants d’une parodie arbitrale compromettante pour le football africain. »

𝐋𝐞 « 𝐃𝐢𝐨𝐦 » 𝐨𝐮 𝐥𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐝𝐮𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞.

Mais le génie de ce moment historique réside dans la transition vers le Diom. Si le Foula a permis de dire « non », le Diom a permis de dire « encore ». Le Diom, c’est ce courage sacré, cette résilience qui pousse le Lion à retourner dans l’arène alors qu’il se sent blessé. Sous l’impulsion de Sadio Mané, l’équipe a compris que le véritable honneur n’était pas dans le départ, mais dans la capacité à rester debout malgré l’adversité.

𝐋𝐞 𝐭𝐫𝐢𝐨𝐦𝐩𝐡𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐂𝐢𝐭𝐨𝐲𝐞𝐧𝐧𝐞.

𝐏𝐚𝐩𝐞 𝐓𝐡𝐢𝐚𝐰 a su transformer une potentielle rupture en une leçon de résilience. En reprenant le match, il a montré que la compétence et le talent sont les seules réponses valables face à l’arbitraire. Le Sénégal n’a pas seulement gagné par sa technique, il a gagné par sa discipline morale.

Ce soir-là, les actes du grand coach 𝐏𝐚𝐩𝐞 𝐓𝐡𝐢𝐚𝐰 et de ses joueurs ont parlé plus fort que toutes les polémiques. En restant imperméables au chaos, ils ont protégé leur part d’avenir.

Le sacre du Sénégal est celui d’une Afrique qui refuse de se voir en éternelle victime et qui puise dans ses racines le Diom et le Foula pour s’imposer par l’excellence.

‎​Avec toute ma gratitude et ma reconnaissance.

Dr. Mohamed Diallo