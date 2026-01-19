CAN 2025 : Dr Mohamed Diallo salue une victoire historique et rend hommage aux autorités

La victoire des Lions du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations 2025 continue de susciter des réactions enthousiastes au sein de la classe dirigeante et des acteurs publics. Le Dr Mohamed Diallo a exprimé sa fierté et son émotion à l’issue de ce sacre continental qui, selon lui, « fait rayonner le Sénégal ».

Aux côtés de ses frères, M. Alpha Thiam, Directeur général de l’ADEPME, et M. Khouraïchi Thiam, Administrateur général du FAISE, le Dr Diallo a célébré ce triomphe sportif qu’il considère comme une victoire collective, partagée par l’ensemble du peuple sénégalais.

Il a tenu à adresser ses félicitations aux Lions de la Teranga pour leur bravoure et leur détermination, tout en saluant le soutien constant des plus hautes autorités de l’État, notamment Son Excellence Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son frère, Son Excellence Monsieur Ousmane Sonko.

« Cette victoire appartient à chaque Sénégalais », a-t-il souligné, concluant son message par une note de gratitude et de reconnaissance, dans un élan patriotique affirmé.