Excellence Monsieur le Président, créez LA TANIÈRE (Par Serigne Mbacké Ndiaye)

Après avoir remporté pour la première fois la coupe d’Afrique, les Lions avaient été récompensés par le Président MACKY Sall qui leur avait offert des terrains à usage d’habitation. La suite est connue. Je n’y reviens pas.

Par contre, je rappelle la déclaration du Président de la République qui, en félicitant nos champions d’Afrique a paraphrasé le Président Abdou Diouf en ces termes « Ku def lu rey, am lu rey ».

Alors Excellence je vous prie :

1. de restituer aux Lions leur terrain ;

2. d’y aménager, à la charge de l’État, une cité grand standing appelée « LA TANIÈRE ».

Ils ont certes où habiter, ils ont des véhicules de luxe, ils ont des comptes bancaires remplis. Là n’est pas le problème.

Il s’agit d’un symbole, d’une reconnaissance de la Nation toute entière.

Ministre

Serigne Mbacké NDIAYE