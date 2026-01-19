Parade des Lions : Suspension des cours à Dakar et environs ce mardi

Le Ministère de l’Éducation nationale a publié, ce lundi 19 janvier 2026, un communiqué officiel pour démentir formellement un faux message attribué à ses services et largement relayé sur les réseaux sociaux.

Dans sa note, le ministère précise que le document en circulation est un FAUX et invite l’ensemble de la communauté éducative ainsi que l’opinion publique à se référer exclusivement aux canaux officiels pour toute information relative au fonctionnement du système éducatif.

Toutefois, pour des raisons de sécurité liées à la parade des Lions du Sénégal, fraîchement sacrés champions d’Afrique, les autorités ont décidé la suspension des cours ce mardi 20 janvier 2026 dans les écoles et établissements situés dans les académies de Dakar, Pikine-Guédiawaye et Rufisque.

Le Ministère de l’Éducation nationale rassure par ailleurs que les cours se dérouleront normalement dans toutes les autres académies du pays, où aucune perturbation n’est prévue.

Cette mesure exceptionnelle vise à garantir la sécurité des élèves, des enseignants et des populations, dans un contexte de forte mobilisation populaire attendue pour célébrer le sacre historique des Lions.

À préciser que le communiqué a été rendu public à Dakar, le 19 janvier 2026, et signé par le Ministère de l’Éducation nationale.