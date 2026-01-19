Classement FIFA : Le Sénégal grimpe à la 12e place mondiale

La FIFA a publié, ce lundi 19 janvier 2026, son nouveau classement mondial des sélections nationales. Champion d’Afrique à l’issue de la CAN Maroc-2025, le Sénégal confirme son statut de référence du football africain et poursuit sa progression sur la scène internationale.

Grâce à son parcours abouti lors de la compétition continentale, la sélection sénégalaise conserve sa deuxième place au niveau africain et réalise une avancée significative au classement mondial. Les Lions de la Téranga, classés 19es avant la CAN, gagnent plusieurs rangs pour se hisser désormais à la 12e position mondiale, illustrant la régularité et la solidité du travail mené par le staff technique.

Finaliste de la CAN, le Maroc signe également une performance majeure. Les Lions de l’Atlas grimpent à la 8e place mondiale et intègrent, pour la première fois de leur histoire, le Top 10 du classement FIFA. Une progression qui confirme l’essor du football marocain et son rôle de rival direct du Sénégal sur le continent.

La situation est en revanche plus délicate pour la Tunisie. Après une CAN en demi-teinte, les Aigles de Carthage se maintiennent à la 47e place mondiale avec 1 479,04 points, malgré une perte de 15,82 unités. Ils occupent désormais la 8e position du classement africain.

Le Top 10 africain est dominé par le Maroc (8e mondial) et le Sénégal (12e), devant le Nigeria (26e), l’Algérie (28e), l’Égypte (31e), la Côte d’Ivoire (37e), le Cameroun (45e) et la Tunisie (47e).

Sur le plan mondial, un léger changement est observé dans le haut du tableau. L’entrée du Maroc dans le Top 10 s’est faite aux dépens de la Belgique et de l’Allemagne, respectivement 9e et 10e.