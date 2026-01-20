Coups bas au Maroc…Le Sénégal refuse d’être l’agneau du sacrifice de la CAF et de la FIFA

Alors que les Lions de la Teranga célèbrent leur victoire en finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, le climat post-compétition est marqué par une offensive disciplinaire de la CAF et de la FIFA. Pourtant, une lecture rigoureuse des événements suggère que les tensions constatées à Rabat sont indissociables d’un contexte organisationnel et arbitral ayant mis à rude épreuve les nerfs de l’équipe championne. Entre résilience et sentiment d’injustice, le Sénégal se dresse aujourd’hui pour défendre la légitimité de son titre.

Le communiqué de la Confédération Africaine de Football (CAF), pointant du doigt des « comportements inacceptables » lors de la finale, semble occulter la genèse des tensions. Si l’instance dirigeante entend faire respecter l’éthique, elle ne peut faire l’économie d’une introspection sur ses propres responsabilités. Un match de football ne commence pas au coup d’envoi, mais dès l’accueil des délégations. Or, les griefs du camp sénégalais, allant des conditions d’hébergement précaires aux entraves logistiques, dessinent le portrait d’une équipe ayant dû triompher non seulement d’un adversaire, mais aussi d’un environnement manifestement défavorable.

L’arbitrage de cette finale, moment de vérité pour le football africain, a malheureusement cristallisé les doutes. L’incident du penalty accordé au pays hôte, consécutif à une action entachée d’un hors-jeu que la VAR n’a pas sanctionné, pose la question de l’équité technique. Pour le Sénégal, ce n’est pas seulement une décision contestable, c’est le symbole d’un arbitrage qui semble avoir peiné à maintenir une neutralité absolue sous la pression de l’enjeu local. Demander la retenue aux joueurs sans garantir l’infaillibilité des officiels relève d’une exigence asymétrique.

Au-delà de la pelouse, la sécurité des athlètes sénégalais a été mise à rude épreuve. Les rapports faisant état de jets de projectiles et d’intimidations constantes envers le portier sénégalais témoignent d’une faille majeure dans le dispositif de protection de l’organisateur. Si la CAF et la FIFA souhaitent faire preuve de fermeté, celle-ci doit s’appliquer en priorité aux manquements du pays hôte. Condamner la réaction des vainqueurs sans sanctionner l’hostilité subie reviendrait à valider un climat d’impunité préjudiciable à l’image du sport continental. La CAF et la FIFA n’ont-ils pas vu quand Hakimi prenait la serviette de Mendy.

La gestion de la billetterie a également soulevé des interrogations sur la volonté de garantir une finale équilibrée. En constatant une présence sénégalaise marginalisée dans les tribunes, l’opinion publique ne peut que s’interroger sur l’équité d’accès pour les supporters des deux nations. Cette configuration a transformé la finale en un défi psychologique immense pour les Lions, contraints d’évoluer dans une atmosphère de siège. La CAF doit répondre de cette rupture d’équilibre qui a pesé lourdement sur la sérénité des débats.

Face aux critiques médiatiques visant Pape Thiaw et ses joueurs, il est impératif de replacer leurs actes dans une stratégie de préservation du résultat face à l’adversité. Accuser le Sénégal de « manque de panache » ou d’agressivité sans mentionner les provocations et les « coups bas » subis constitue un biais journalistique regrettable. Les Lions n’ont fait qu’utiliser les armes de la détermination pour ne pas se laisser spolier d’une victoire acquise au prix d’efforts physiques et mentaux exceptionnels.

La position de la FIFA, représentée par Gianni Infantino, est scrutée avec une vigilance particulière. En se posant en censeur des réactions sénégalaises, l’instance mondiale risque de passer pour un juge partial si elle n’examine pas avec la même sévérité les failles du comité d’organisation. La crédibilité des institutions internationales repose sur leur capacité à traiter les causes (les manquements organisationnels) avec autant de vigueur que les conséquences (la nervosité des acteurs en fin de match). Que dire se réaction et celle du prince lors de la remise de le Coupe ?

Le Sénégal, fort de son titre, se trouve aujourd’hui dans une posture de défense légitime contre ce qui est perçu comme une tentative de discrédit. Les autorités sénégalaises, de la Fédération au sommet de l’État, se mobilisent pour que les « instances compétentes » ne soient pas saisies sur la base de rapports unilatéraux. La documentation des incidents, incluant les soupçons graves de tentatives de déstabilisation extra-sportives, est essentielle pour rétablir une vérité que les images de joie finale ne sauraient totalement masquer.

La lutte contre la corruption et le favoritisme dans le football doit être un combat de tous les instants, et non un slogan brandi pour masquer des intérêts particuliers. Si la CAF souhaite réellement « donner l’exemple », elle doit commencer par auditer la qualité de l’organisation de cette CAN 2025. Sanctionner le Sénégal pour avoir exprimé sa frustration après avoir été malmené hors du terrain serait un signal désastreux envoyé à toutes les nations africaines qui aspirent à une compétition juste et transparente. La FIFA doit aussi balayer devant sa porte.

Le sacre des Lions de la Teranga est une victoire de la dignité. Le Sénégal ne réclame pas l’impunité, mais l’égalité de traitement. Que les instances se souviennent que sans équité arbitrale et sans respect pour l’équipe visiteuse, il n’y a plus de sport, mais une simple mise en scène. Le football africain a besoin de clarté, et le Sénégal, par son courage sur le terrain et sa fermeté en dehors, se fait aujourd’hui le porte-parole d’une exigence de justice pour tout le continent. LA CAF et la FIFA doivent être des exemples à tout point. Et ce qui est sûr : le Sénégal n’a pas de leçon à apprendre des marocains !

La rédaction de Xibaaru