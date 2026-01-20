Deux trains se percutent en Espagne… plus de 30 morts et 245 blessés

Les faits se sont déroulés dimanche soir près d’Adamuz, dans le sud de l’Espagne.

Un train a déraillé empiétant sur la voie adjacente et est ensuite entré en collision avec un second train qui, du coup, a également déraillé.

« Les occupants du wagon ont pris les marteaux de secours pour briser les vitres et commencer à sortir du convoi » a témoigné un journaliste de la radio publique RNE qui voyageait dans l’un des trains.

L’accident a fait au moins 39 morts et presque 245 blessés, dont 170 personnes légèrement blessées et 75 blessés graves.

Les blessés les plus graves ont été transportés par hélicoptère vers l’hôpital de Cordoue.

Source : F D