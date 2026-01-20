Incidents lors de la finale de la CAN : 17 supporters sénégalais interpellés à Rabat

La finale de la 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations, remportée dimanche par le Sénégal, a été marquée par de violents incidents au stade Moulay Abdellah de Rabat. Un arbitrage vivement contesté du Congolais Jean-Jacques Ndala Ngambo, notamment après le refus d’un but jugé valable pour les Lions et l’octroi d’un penalty contre la sélection sénégalaise, a suscité la colère des quelque 3 000 supporters sénégalais présents dans les tribunes.

La tension est rapidement montée, dégénérant en heurts avec les stadiers et les forces de sécurité. À l’issue de ces débordements, dix-sept supporters sénégalais ont été interpellés et placés en garde à vue au commissariat central de Rabat pour « trouble à l’ordre public », rapporte L’Observateur dans son édition de ce mardi 20 janvier.

Toutefois, selon le quotidien du Groupe Futurs Médias (Gfm), aucune information judiciaire n’a été ouverte. Les personnes mises en cause doivent être présentées dès ce mardi devant le parquet et jugées dans le cadre de la procédure de flagrant délit.

Le suivi de ces dossiers est assuré par une équipe de quatre officiers de police sénégalais déployés au Maroc. Cette mission, menée à l’invitation des autorités marocaines dans le cadre du Centre de coopération policière, s’inscrit dans une dynamique déjà éprouvée lors de grands événements internationaux, notamment les Jeux olympiques de Paris.

Ces officiers jouent un rôle d’interface entre les forces de sécurité locales et la communauté sénégalaise. Leur présence vise notamment à prévenir les débordements, encadrer les foules et sensibiliser les groupes de supporters tels que le « 12ᵉ Gaïndé », « Allez Casa » ou « Lébou-gui ». Habitués à la gestion des supporters nationaux, ces policiers travaillent en étroite collaboration avec les responsables associatifs afin de désamorcer les tensions et de gérer tout incident susceptible de troubler l’ordre public, souligne Gfm.