Mort d’un Sénégalais au Maroc : Une enquête conjointe en cours après la finale

Parallèlement au dossier des supporters arrêtés lors de la finale, la mort tragique du ressortissant sénégalais Cheikh Diouf fait l’objet d’investigations conjointes entre les autorités sénégalaises et marocaines. Selon les premiers éléments, la victime aurait succombé à de multiples coups de couteau.

D’après L’Observateur, qui rapporte l’information, les circonstances exactes de ce drame survenu en marge de la rencontre demeurent encore troubles. Sur les réseaux sociaux, des rumeurs font état d’une agression mortelle en lien avec les célébrations du sacre des Lions, mais les autorités appellent à la prudence face à ces spéculations.

L’ambassade du Sénégal au Maroc, appuyée par la mission policière sénégalaise présente sur place, travaille en étroite collaboration avec les services de sécurité marocains pour faire toute la lumière sur cette affaire. Des recoupements sont actuellement en cours afin de déterminer s’il s’agit d’un incident isolé ou d’une altercation directement liée au contexte de la finale, précise le quotidien du Groupe Futurs Médias.