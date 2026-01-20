Louga : Quatre morts et plusieurs blessés graves dans un accident

Un grave accident de la circulation s’est produit ce lundi aux environs de 20 heures sur la route Louga–Kébémer, à hauteur du village de Kelle Guèye, situé à quelques kilomètres de la sortie de la ville de Louga. L’accident a impliqué un taxi « jaune-noir » et un véhicule de type « War Gaindé », entrés en violente collision.

Le bilan provisoire fait état de quatre morts sur le coup et de quatre blessés graves. Les victimes ont toutes été évacuées d’urgence au centre hospitalier régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga par les sapeurs-pompiers, rapidement intervenus sur les lieux du drame.

La gendarmerie nationale a ouvert une enquête afin de déterminer les causes exactes de cet accident mortel. Les circonstances de la collision restent, pour l’heure, à élucider.