Mbour : le vendeur de Tangana libéré après 7 ans de détention

A. Tall, vendeur de Tangana, retrouve la liberté après sept années de détention préventive. L’affaire remonte au 25 décembre 2019, rembobine L’Observateur, qui a assisté à l’audience.

Ce jour-là, détaille la même source, le corps sans vie de F. Ndao, une prostituée, est découvert « nu et maculé de sperme » sur une piste menant à la forêt classée de Saly Portudal. L’enquête progresse rapidement grâce à la géolocalisation des téléphones de la victime. En février 2020, les gendarmes interpellent A. Tall à Joal. Lors de son arrestation, il est trouvé en possession des deux téléphones de la défunte, de sa pièce d’identité, d’une chaîne et d’une perruque – des éléments qui, à l’époque, semblaient accablants.

Devant la barre, A. Tall a maintenu une version constante : il a expliqué avoir trouvé un sachet contenant ces objets sur la table de son commerce lors d’une foire et avoir cru qu’un client les avait oubliés. Un mois plus tard, de retour dans son village de Nioro du Rip, il commet ce qu’il qualifie de « maladresse » : il insère sa puce dans l’un des téléphones, espérant que le propriétaire le contacte pour récupérer ses biens. C’est ce signal qui permettra aux enquêteurs de le localiser.

Le procureur, sceptique face à cette explication, avait requis la réclusion criminelle à perpétuité, s’appuyant sur la possession des effets personnels de la victime. Cependant, la Chambre criminelle a estimé que les charges étaient insuffisantes pour établir sa culpabilité, et A. Tall a été acquitté, glisse le quotidien du Groupe futurs médias.