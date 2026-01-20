Diamaguène : Deux homos surpris en plein ébat

Une affaire d’actes contre nature secoue le quartier Biafra, à Diamaguène. Les faits se sont produits le 18 janvier dernier, aux environs de 18 heures. Selon Libération, le commissariat local a été saisi par un certain A.S. Ba, qui a dénoncé son propre frère après l’avoir surpris en compagnie d’un autre homme dans une chambre du domicile familial.

D’après son témoignage, les deux individus auraient été surpris en plein ébat. Le plaignant affirme être parvenu à les enfermer avant d’alerter les forces de l’ordre. Rapidement dépêchés sur les lieux, les policiers ont procédé à l’interpellation d’A.A. Ba, âgé de 31 ans et tailleur de profession, ainsi que de G. Diakhaté, 25 ans, menuisier métallique domicilié aux Parcelles Assainies.

Entendus par les enquêteurs, les deux mis en cause ont reconnu les faits, rapporte le journal. G. Diakhaté a déclaré s’être rendu à Diamaguène à l’invitation d’A.A. Ba, qu’il dit avoir connu sur les réseaux sociaux. Ce dernier lui aurait assuré que la maison était libre, les autres membres de sa famille étant en déplacement.

Les deux hommes ont également reconnu avoir utilisé de la salive comme lubrifiant pour commettre l’acte. Pour expliquer leur comportement, ils ont évoqué des pulsions qu’ils disent éprouver des difficultés à contrôler.

Placés en garde à vue, les deux suspects restent à la disposition de la justice. L’enquête se poursuit, précise Libération.